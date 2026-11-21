El nuevo edificio de Consultas Externas Materno infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, iniciará su actividad asistencial el próximo martes, 24 de noviembre. La apertura se realizará de forma progresiva en tres fases: la primera de ellas, con la incorporación de siete unidades la próxima semana, mientras que las otras dos fases se llevarán a cabo durante el mes de febrero de 2027. La mudanza, que se inició ayer jueves, se prolongará hasta el lunes 23 e incluye el traslado de materiales, la instalación y comprobación del equipamiento y los últimos preparativos necesarios para el inicio de la actividad.

El nuevo centro, situado junto al actual Edificio de Consultas Externas de adultos, comenzará a funcionar con estas siete unidades: Rehabilitación y Fisioterapia Infantil, Neuropediatría y Neurocirugía Infantil, Enfermedades Metabólicas, Cuidados Paliativos Pediátricos, Oncohematología Pediátrica y la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), que hasta ahora se ubicaban en diferentes centros del complejo (Hospital General, Hospital Materno Infantil, Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino y Hospital Los Morales).

El director gerente del complejo sanitario, Francisco Triviño, señala que esta apertura supone “un momento muy esperado para el hospital y para la ciudadanía cordobesa. Ponemos en marcha unas instalaciones que nos permitirán seguir mejorando la atención a niños, niñas, adolescentes y mujeres, con espacios más modernos, accesibles y confortables, y con mejores condiciones para el trabajo de nuestros profesionales”.

El doctor Triviño también ha agradecido “el esfuerzo del personal que está participando en la organización de los traslados y en la puesta a punto de las nuevas instalaciones. Es un trabajo que requiere mucha coordinación y planificación y que está siendo posible gracias al compromiso de numerosos profesionales”.

Con esta apertura progresiva, el Hospital Reina Sofía avanza en la concentración de la atención ambulatoria pediátrica y de la mujer en unas instalaciones concebidas para mejorar la accesibilidad, facilitar el trabajo entre especialidades y responder a las necesidades de los pacientes y sus familias.

Primera fase

Las siete unidades que comenzarán su actividad asistencial el próximo martes se distribuirán en tres plantas. En la planta baja, módulo C, se ubica Rehabilitación y Fisioterapia Infantil, procedente del Hospital General; Neuropediatría y Neurocirugía Infantil, trasladadas desde el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino; y Enfermedades Metabólicas y Cuidados Paliativos Pediátricos, hasta ahora ubicadas en el Hospital Materno Infantil.

En la planta primera, módulo B, comenzará a funcionar Oncohematología Pediátrica, procedente del Hospital Materno Infantil, mientras que, en la planta tercera, módulo A, se instalará la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ), que se muda desde el Hospital Los Morales.

El traslado de estas unidades se está realizando de manera coordinada entre los equipos asistenciales y los diferentes servicios no asistenciales implicados en la organización y puesta a punto del edificio. Para facilitar la mudanza, se han previsto dos jornadas sin actividad asistencial en las unidades afectadas, hoy y el próximo lunes.

Además, la apertura de esta primera fase ha requerido un trabajo previo de reorganización de las agendas y de comunicación con los pacientes. En total, se han gestionado los cambios correspondientes a unas 3.000 citas para adaptar las consultas a las nuevas ubicaciones. Por su parte, Cita Previa y Admisión llevan semanas trabajando en ello: envío de cartas postales con los cambios de ubicación y, en su caso, de fecha, así como el envío de mensajes SMS a través de AviSAS para recordar a los pacientes dónde deben acudir.

El hospital recomienda a las personas que tengan una cita en alguna de estas siete unidades a partir del 24 de noviembre que revisen la información recibida y comprueben la ubicación de su consulta antes de desplazarse. También se ha reforzado la señalización y la información en los centros desde los que se trasladan los servicios para facilitar la orientación durante los primeros días.

Segunda y tercera fase

La puesta en funcionamiento del nuevo edificio continuará con otras dos fases previstas para febrero de 2027. La segunda tendrá lugar el 9 de febrero, con la incorporación de Ginecología, Obstetricia, Reproducción y otras consultas vinculadas a la atención a la mujer.

La tercera comenzará el 23 de febrero e incluirá el traslado de Cirugía Pediátrica y las consultas pediátricas de Cardiología, Neumología, Alergología, Endocrinología, Medicina Interna, Neonatología, Pediatría Social, Nefrología, Digestivo e Infectología. También se incorporarán las consultas de Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología, Traumatología, Inmunología y Reumatología, así como Trabajo Social y Enfermería Gestora de Casos. Esta fase incluirá además el traslado de servicios no asistenciales como Cita Previa.

El nuevo edificio de Consultas Externas Materno infantil cuenta con una superficie construida de más de 10.500 m2, con un coste de más de 24 millones de euros, de los que 21,2 millones corresponden a las obras y cerca de 3 millones al equipamiento.

La nueva infraestructura permite ampliar de 62 a 128 el número de consultas y aumentar considerablemente la superficie destinada a ellas, que pasa de 1.871 a 4.430 m2. Esta ampliación supone una mejora importante de las condiciones de atención a los pacientes, con espacios más amplios, accesibles y confortables, así como de los entornos de trabajo de los profesionales.

Finalmente, el edificio incorpora criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad, con unas instalaciones diseñadas para dar respuesta tanto a las necesidades actuales como a las futuras de la población cordobesa.