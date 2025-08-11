El Club Baloncesto Montilla abre inscripciones para la temporada 2025/26, inscripciones abiertas para tus vástagos y para ti tambien, !! que hay que moverse!!!
Jugar baloncesto aporta beneficios tanto físicos como mentales y sociales.
1. Beneficios físicos
- Mejora la resistencia cardiovascular: al ser un deporte de alta intensidad con carreras, saltos y cambios de ritmo.
- Fortalece músculos y huesos: especialmente piernas, brazos y core.
- Desarrolla la coordinación y el equilibrio: por la combinación de bote, pase, tiro y desplazamientos.
- Mejora la agilidad y velocidad de reacción: cambios rápidos de dirección y decisiones instantáneas.
- Quema calorías: ayuda a mantener un peso saludable.
2. Beneficios mentales
- Reduce el estrés: el ejercicio físico libera endorfinas.
- Aumenta la concentración y la toma de decisiones: requiere atención constante a la jugada y al rival.
- Fomenta la disciplina y la constancia: entrenamientos y trabajo en equipo requieren compromiso.
- Refuerza la confianza y autoestima: progresar en habilidades y alcanzar metas personales.
3. Beneficios sociales
- Trabajo en equipo: aprender a colaborar para lograr objetivos comunes.
- Desarrollo de la comunicación: tanto verbal como no verbal durante el juego.
- Creación de vínculos y amistades: compartir entrenamientos, partidos y retos.
Lo dicho, no hay ni edad ni excusa para que actualices musculatura y articulaciones, ideal para niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades, así que !!!a inscribirse toca!!!