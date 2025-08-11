El Club Baloncesto Montilla abre inscripciones para la temporada 2025/26, inscripciones abiertas para tus vástagos y para ti tambien, !! que hay que moverse!!!

Jugar baloncesto aporta beneficios tanto físicos como mentales y sociales.

1. Beneficios físicos

Mejora la resistencia cardiovascular : al ser un deporte de alta intensidad con carreras, saltos y cambios de ritmo.

: al ser un deporte de alta intensidad con carreras, saltos y cambios de ritmo. Fortalece músculos y huesos : especialmente piernas, brazos y core.

: especialmente piernas, brazos y core. Desarrolla la coordinación y el equilibrio : por la combinación de bote, pase, tiro y desplazamientos.

: por la combinación de bote, pase, tiro y desplazamientos. Mejora la agilidad y velocidad de reacción : cambios rápidos de dirección y decisiones instantáneas.

: cambios rápidos de dirección y decisiones instantáneas. Quema calorías: ayuda a mantener un peso saludable.

2. Beneficios mentales

Reduce el estrés : el ejercicio físico libera endorfinas.

: el ejercicio físico libera endorfinas. Aumenta la concentración y la toma de decisiones : requiere atención constante a la jugada y al rival.

: requiere atención constante a la jugada y al rival. Fomenta la disciplina y la constancia : entrenamientos y trabajo en equipo requieren compromiso.

: entrenamientos y trabajo en equipo requieren compromiso. Refuerza la confianza y autoestima: progresar en habilidades y alcanzar metas personales.

3. Beneficios sociales

Trabajo en equipo : aprender a colaborar para lograr objetivos comunes.

: aprender a colaborar para lograr objetivos comunes. Desarrollo de la comunicación : tanto verbal como no verbal durante el juego.

: tanto verbal como no verbal durante el juego. Creación de vínculos y amistades: compartir entrenamientos, partidos y retos.

Lo dicho, no hay ni edad ni excusa para que actualices musculatura y articulaciones, ideal para niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades, así que !!!a inscribirse toca!!!