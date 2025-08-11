Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Baloncesto

El Club Baloncesto Montilla abre inscripciones para la temporada 2025/26

PorAntonio Galán

Ago 11, 2025 #Club Baloncesto Montilla

El Club Baloncesto Montilla abre inscripciones para la temporada 2025/26, inscripciones abiertas para tus vástagos y para ti tambien, !! que hay que moverse!!!

Jugar baloncesto aporta beneficios tanto físicos como mentales y sociales.

1. Beneficios físicos

  • Mejora la resistencia cardiovascular: al ser un deporte de alta intensidad con carreras, saltos y cambios de ritmo.
  • Fortalece músculos y huesos: especialmente piernas, brazos y core.
  • Desarrolla la coordinación y el equilibrio: por la combinación de bote, pase, tiro y desplazamientos.
  • Mejora la agilidad y velocidad de reacción: cambios rápidos de dirección y decisiones instantáneas.
  • Quema calorías: ayuda a mantener un peso saludable.

2. Beneficios mentales

  • Reduce el estrés: el ejercicio físico libera endorfinas.
  • Aumenta la concentración y la toma de decisiones: requiere atención constante a la jugada y al rival.
  • Fomenta la disciplina y la constancia: entrenamientos y trabajo en equipo requieren compromiso.
  • Refuerza la confianza y autoestima: progresar en habilidades y alcanzar metas personales.

3. Beneficios sociales

  • Trabajo en equipo: aprender a colaborar para lograr objetivos comunes.
  • Desarrollo de la comunicación: tanto verbal como no verbal durante el juego.
  • Creación de vínculos y amistades: compartir entrenamientos, partidos y retos.

Lo dicho, no hay ni edad ni excusa para que actualices musculatura y articulaciones, ideal para niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades, así que !!!a inscribirse toca!!!

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Baloncesto

El CB Come & Pizza Montilla pierde las opciones de conseguir el título provincial

Abr 22, 2025 Antonio Galán
Baloncesto

Un arbitraje desacertado favorece la derrota del CB Come & Pizza Montilla frente al Encinarejo

Abr 14, 2025 Antonio Galán
Baloncesto

El Come & Pizza Montilla se vuelve a imponer al Ciudad de Córdoba

Mar 31, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *