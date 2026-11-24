El CD APEDEM estuvo presente en la gala de entrega de trofeos de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), celebrada en la Diputación de Córdoba, un acto que reunió a representantes del fútbol provincial para reconocer los éxitos y logros deportivos de la temporada 2025/26.

El CD Apedem estuvo representado por su presidente, Rafael Zafra Madrid, acompañado por los directivos Loli Comino y Alfredo Lorenzo, así como por nuestro entrenador, Rafael Garrido, que fue el encargado de recoger uno de los trofeos más especiales para nuestra entidad: la copa de CAMPEONES DE LIGA DE SEGUNDA ANDALUZA SÉNIOR.

Un reconocimiento al trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación de toda una temporada, en la que jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición han caminado juntos para alcanzar este magnífico objetivo.

Desde el CD APEDEM queremos expresar nuestro agradecimiento a la RFAF y a la Diputación de Córdoba por la celebración de este acto y, sobre todo, trasladar nuestra más sincera felicitación a todos los clubes, equipos y deportistas galardonados.

Éxitos pasados no garantizan los futuros, así que toca seguir luchando

¡Este trofeo es de todos los que forman la gran familia del CD APEDEM!