​El Apedem Montilla sumó un meritorio punto a domicilio (1-1) en su visita al Puente Genil, en un encuentro muy disputado con una parte para cada conjunto. Es el segundo partido consecutivo puntuando lejos de casa y nos permite sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, confirmando la sólida dinámica del grupo.

​El equipo salió decidido a por el partido, disponiendo de varias ocasiones muy claras en los primeros compases en las botas de Luis y Aarón para abrir el marcador. Sin embargo, en su primer acercamiento, el conjunto local aprovechó una acción a balón parado para adelantarse (1-0). Lejos de venirse abajo, el Apedem reaccionó con carácter y firmó el empate con una obra de arte de Juanan: tras recortar a dos defensores, conectó un potente zurdazo directo a la escuadra desde más de treinta metros para poner el 1-1 antes del descanso, tras una primera mitad de claro dominio visitante.

​En el segundo tiempo el choque se equilibró. Los locales dispusieron de un penalti para ponerse por delante, pero emergió la figura de Carlos Repiso con una extraordinaria intervención. Poco después, tras la expulsión de un central local, el Apedem buscó con ambición los tres puntos, mientras que el Puente Genil apostó por el juego directo sobre su delantero de referencia, generando dos ocasiones muy claras que nuevamente desbarató un infranqueable Carlos bajo palos.

​Asimismo, cabe destacar una nueva presencia de nuestra cantera en la dinámica del primer equipo con la convocatoria de Bosco (Juvenil B), quien aunque no pudo disputar minutos en esta ocasión, continúa sumando experiencia con el grupo.

​Un punto justo y muy trabajado para seguir sumando fuera de casa y consolidar esta racha positiva.

David Córdoba