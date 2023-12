Cruz Roja Juventud ultima el reparto de juguetes para más de 700 menores en Córdoba

Cruz Roja Juventud ultima estos días en Córdoba el reparto entre las familias de la campaña “El juguete educativo”, merced a la cual más de 700 menores en situación de vulnerabilidad se encontrarán en sus casas juguetes el día de Reyes.

La cosecha de juguetes de las dos campañas de recogida llevadas a cabo el pasado fin de semana en colaboración con Carrefour y con el Centro Comercial Zoco, más las donaciones que siguen llegando de empresas, clubes deportivos, colectivos de diversa índole y ciudadanía a título particular “esperamos que nos pueda permitir cumplir con el objetivo que nos habíamos marcado y contribuir así a llevar algo de ilusión a muchos hogares”, comenta Carmen Torrico, responsable provincial de Cruz Roja Juventud.

Bajo el lema “Sus derechos en juego”, el objetivo que se ha fijado para este año la institución humanitaria pasa por conseguir juguetes para repartir entre al menos 700 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia.

La campaña se lanza de manera simultánea en todo el país, con el objetivo nacional de recoger más de 71.600 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de 57.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

En Córdoba, hay puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

Un año más, además de la entrega de juguetes en los distintos puntos de recogida y centros de Cruz Roja habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones:

en la web de Cruz Roja

a través del teléfono 900 104971

mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 €),

Lo recaudado se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Si cualquier persona a título particular o empresa desea más información acerca de la misma, puede llamar al 957433878.

Los juguetes no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que cada pequeño tenga un juguete, y la familia y el entorno entiendan por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades.

Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y preferiblemente educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.