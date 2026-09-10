Concurso de Pintura del Mercadillo Solidario

La Asociación de María Auxiliadora, en colaboración con Studio de Taller Rosa, organiza el Concurso de Pintura en el marco del Mercadillo Solidario, con la intención de promover entre los mas jóvenes la creatividad, la participación y los valores de solidaridad, recordando a todos los participantes que lo más importante es colaborar y compartir.

La temática debe estar inspirada en el Mercadillo Solidario o el Paseo de las Mercedes y los elementos sobre los que trabajar son totalmente libres: se permite acuarela, acrílico, grafito, ceras, lápices de colores o técnica mixta.

Se establecen tres categorías por edades para adaptar el certamen a todos los públicos:

Categoría Infantil: Hasta los 7 años.

Categoría Juvenil: De 8 a 15 años.

Categoría Adultos: A partir de 16 años.

Premios

Premio por categoría:

Categoría infantil: Un completo estuche de pintura.

Categoría Juvenil: Un completo estuche y 1 mes gratis en el Studio de Pintura

Categoría Adultos: Un completo estuche y 1 mes gratis en el Studio de Pintura

Inscripciones

Inscripción previa: La inscripción se realizará vía WhatsApp al teléfono 634 38 82 21 indicando el nombre completo y la edad del participante.

También se puede inscribir el mismo día.

Entrega de obras: Las obras se entregarán en el espacio habilitado por la organización durante la celebración del Mercadillo Solidario. Cada trabajo deberá llevar anotado en el reverso el nombre del autor y la edad.