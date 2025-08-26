Cómo ahorrar y ser sostenible en la ‘vuelta al cole’

Con el inicio del curso escolar cada vez más cerca, los comercios físicos y online ya han activado sus campañas de ‘vuelta al cole’, coincidiendo en muchos casos con las rebajas de verano. Esta etapa suele implicar un importante desembolso económico para las familias: material escolar, libros, ropa, calzado, etcétera. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ofrece algunas recomendaciones para que esta vuelta a las aulas no suponga un desembolso excesivo.

Uno de los principales consejos es que se aborden estas compras con planificación y sentido común, evitando el consumo impulsivo. Elaborar un presupuesto previo y ajustarse a él ayuda a controlar el gasto.

Antes de comprar, conviene hacer un repaso de lo que realmente se necesita y comparar precios y calidades entre diferentes tiendas o plataformas, buscando siempre la mejor relación calidad-precio.

En el caso de las compras a través de internet, es importante recordar que la ley garantiza un plazo de 14 días naturales para devolver los productos sin necesidad de justificar el motivo y sin penalización alguna. Esta opción puede ser especialmente útil para ajustar las compras una vez recibidas o si surgen cambios de última hora.

Consumo también invita a reflexionar sobre la posibilidad de reutilizar material escolar de años anteriores: lápices, bolígrafos, estuches, mochilas, ropa o incluso uniformes. La reutilización no solo reduce gastos, sino que también promueve hábitos de consumo más sostenibles. Esta recomendación se extiende igualmente a los libros de texto.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, mantiene en marcha el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el alumnado de centros públicos y concertados. Dado que estos libros se reutilizan en cursos posteriores, es fundamental cuidarlos adecuadamente. Además, existen otras opciones como el mercado de segunda mano o el intercambio entre familias, siempre que los contenidos sigan siendo válidos.