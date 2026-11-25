El dirigente de VOX exige más medios para la Policía, la eliminación de la tasa de basuras y un plan nacional de infraestructuras tras recordar a las víctimas de Adamuz. Además, anuncia medidas para garantizar el control del voto exterior.

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado este martes el deterioro de la seguridad ciudadana, la creciente presión fiscal y el abandono de las infraestructuras, señalando al Partido Popular y al Partido Socialista como responsables de unas políticas que castigan especialmente a las familias más humildes.

Buxadé ha advertido del incremento de las riñas, lesiones y enfrentamientos en el centro de Córdoba, una ciudad tradicionalmente tranquila. «No puede ser que una ciudad con niveles de criminalidad inferiores a los de otras provincias esté ahora en esta situación», ha señalado.

En este sentido, ha reclamado más efectivos policiales, mejores medios y el reconocimiento de la profesión de riesgo: «Queremos que la Policía gane las batallas en la calle. Queremos proteger a quienes nos protegen».

«Es alucinante que se suban los impuestos en una provincia con las pensiones más bajas»

El dirigente de VOX también ha criticado la implantación de la tasa de basuras en una provincia con una renta per cápita y unas pensiones entre las más bajas de España.

Buxadé ha denunciado que el Partido Popular justifique estas medidas apelando a Europa cuando, según ha recordado, populares y socialistas impulsan conjuntamente estas políticas desde Bruselas. «Hay que liberar a los españoles, bajar los impuestos y eliminar esas tasas ridículas que castigan a las familias humildes y a nuestros jubilados», ha defendido.

Adamuz y las infraestructuras: «No queremos trenes ni carreteras de la muerte»

Buxadé ha recordado también a las víctimas de Adamuz y ha denunciado el deterioro de las infraestructuras ferroviarias y viarias de Andalucía, reclamando un plan nacional que garantice su mantenimiento y seguridad.

«Cualquiera que circule por las carreteras de Andalucía conoce su estado. No queremos trenes de la muerte ni carreteras de la muerte», ha advertido.

VOX exige controlar diariamente el voto exterior para evitar irregularidades

Por último, Buxadé ha anunciado desde Córdoba que VOX ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central para exigir los datos diarios de participación en todos los consulados, tanto en urna como por correo, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del voto.

Asimismo, ha denunciado que, según VOX, se está permitiendo votar en circunscripciones como Córdoba a personas sin residencia previa ni vínculos familiares con la provincia.

El dirigente ha concluido llamando a una movilización masiva el próximo 29 de noviembre: «Si hay un voto masivo de los españoles que han sufrido las políticas de Sánchez, ningún intento de alteración impedirá el cambio que España necesita».