Aguilar retrocederá en el tiempo con la II Feria de vehículos clásicos “AGUICLASSIC 2023”

Tras el éxito del la edición anterior, con más de 1000 asistentes entre participantes y visitantes, la Concejalía de Cultura ha apostado por afianzar este evento de nueva creación en colaboración con asociaciones locales.

El Concejal de Cultura, Antonio Cosano, ha explicado que a través de la colaboración con la Asociación cultural Motoclásicas Aguilar, el evento abarcará espacios expositivos, conciertos, rutas y gastronomía local, ingredientes que potenciarán la repercusión de este evento tan singular en toda la provincia.

El viernes 9 de junio, a las 19:00 horas, se realizará la inauguración de la exposición “Un paseo por la historia del a motocicleta clásica” en el Molino del Duque. Una exposición que contará con una amplia documentación sobre los inicios, evolución e historia de la motocicleta clásica, acompañada de motocicletas cedidas por voluntarios y voluntarias participantes, además de un espacio fotográfico de vehículos clásicos de Aguilar de la Frontera.

El presidente de Motoclásicas Aguilar, Manuel Ángel Ruíz Pérez, añadía que contaremos con la participación y conferencia de Antonio Veciana Ferrús, uno de las dos personas que realizó la histórica vuelta al mundo en 79 días en su Vespa 150s “Dulcinea” en el año 1962. Vespa que el propio Salvador Dalí, pintó y firmó para la ocasión.

Finalizada la inauguración de la exposición, que se mantendrá abierta de manera gratuita durante todo el fin de semana, la actividad pasará a la Caseta municipal, donde las personas inscritas a AGUICLASSIC 2023, podrán realizar la recogida de dorsales y bolsa (previa inscripción) y disfrutaremos de dos conciertos de Rock/Pop que amenizarán la velada.

El sábado día 10, la actividad será intensa, ya que la asociación Motoclásicas Aguilar comenzará, en la Plaza San José, la recepción y entrega de dorsales a los participantes de la II Ruta “Campiña Sur”, que partirá de la Plaza a las 10:00 horas, momento en que AGUICLASSIC recibirá, en la propia Plaza San José, a los automóviles inscritos en el evento, lugar en el que permanecerán hasta las 12:30 para disfrute de los vecinos y vecinas de Aguilar, que podrán conversar con sus dueños, hacerse fotografías inéditas y disfrutar de una estampa irrepetible en nuestra bonita Plaza.

Debido al aforo limitado del que dispone el espacio de la Plaza San José, no se permitirán más de 130 automóviles inscritos a AGUICLASSIC, pero esto no supondrá que el resto de participantes no inscritos puedan asistir, ya que el recinto ferial, así como la caseta municipal y el espacio expositivo del Molino del Duque, se encontrarán abiertos desde las 12:00 horas y será punto de encuentro final tanto de los participantes inscritos en AGUICLASSIC, como de los visitantes no inscritos que quieran acercarse con su vehículo clásico al evento.

Una vez estemos todos en el recinto ferial, la Caseta municipal será el punto de encuentro para la convivencia entre todos los participantes y visitantes que quieran asistir al evento.

La entrada a la Caseta municipal será gratuita para todos y todas, y dispondrá de espacios gastronómicos así como el acceso gratuito a la exposición del Molino del Duque.

Al llegar la noche, darán comienzo dos conciertos de rock/pop que amenizarán la velada hasta su finalización.

La inscripción a AGUICLASSIC podrá realizarse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/ydakcC1HVdzZhdQo8

Desde la Concejalía de Cultura, agradecemos de nuevo la colaboración y participación de asociaciones y empresas locales participantes, que hacen posible esta actividad y la enriquecen, dando a conocer nuestra localidad más allá de nuestras fronteras y ofreciendo a nuestros vecinos y vecinas una jornada para disfrute de todos y todas.

Os esperamos con gran ilusión y deseamos que lo paséis genial compartiendo la historia con nosotros!!