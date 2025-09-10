7,5 millones para reformar las sedes judiciales de Granada, Huelva, Fuengirola y Montilla

La Junta de Andalucía destinará 7.406.594,89 euros a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de las sedes judiciales de Fuengirola (Málaga), Granada, Huelva y Montilla, unas obras incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030 que apuesta por una Justicia sostenible y humana y cofinanciadas con cargo a los fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Es la primera vez que la Unión Europea acepta destinar fondos comunitarios a la rehabilitación de edificios judiciales.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones que próximamente comenzarán en estas cuatro sedes judiciales, que se suman a las ya ejecutadas en otras como Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Andalucía ha recibido en total 85.622.400 euros del programa PIREP, enmarcado en los fondos europeos Next Generation y destinado específicamente a la rehabilitación de infraestructuras públicas, entre ellas, por primera vez, las dedicadas a la prestación del servicio público de Justicia.

MARACOF SL se encargará de ejecutar la reforma de los juzgados de Montilla conforme al proyecto diseñado por Soluciones Técnicas BG20 Arquitectos S.C.P., que prevé sustituir la carpintería y el lucernario para mejorar la envolvente térmica del edificio, reparar las humedades, sustituir los sistemas eléctricos y de climatización, instalar placas solares para que el edificio genere gran parte de la energía que consume, así como iluminación LED.

Además, se acometerán obras para mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, pero también para personas con discapacidad sensorial.

Así, en las dos salas de vista se instalarán bucles magnéticos que aíslan los ruidos para facilitar la audición a personas sordas con implantes cocleares. En este caso la inversión ronda el millón de euros (967.402,95 euros) y el plazo de ejecución es de diez meses.