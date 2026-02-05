222.180 metros cuadrados de nuevo suelo industrial y terciario en El Cigarral

La Corporación municipal da luz verde por unanimidad a un documento clave para el desarrollo industrial de Montilla, que permitirá generar más de 220.000 m² de suelo industrial y terciario, con 191.000 m² de titularidad municipal, incorporando además en la misma sesión plenaria medidas específicas para impulsar la vivienda protegida en suelo urbano.

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado en sesión plenaria la aprobación definitiva del Plan Parcial del Polígono Industrial de El Cigarral, un instrumento urbanístico estratégico para el desarrollo económico del municipio que permitirá poner a disposición del tejido empresarial suelo industrial a un precio competitivo. El acuerdo salió adelante por unanimidad de todos los grupos de la Corporación municipal.

El ámbito de actuación del Plan Parcial de El Cigarral se extiende sobre un área de reparto de 424.950 metros cuadrados, de los que 396.153,34 metros corresponden al sector propiamente dicho y el resto a sistemas generales de espacios libres. Una vez completados los posteriores instrumentos de desarrollo —constitución de la Junta de Compensación, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación— se podrán generar 222.180 metros cuadrados de suelo industrial y terciario, de los que aproximadamente 191.000 metros cuadrados corresponderán al Ayuntamiento de Montilla.

Desde el equipo de gobierno se subraya que este avance responde a uno de los objetivos prioritarios del actual mandato: dotar a Montilla de suelo industrial suficiente y económicamente viable para favorecer la implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes. La revisión del diseño inicial del sector y los avances en materia de suministro eléctrico, fruto de los contactos mantenidos con Endesa, han sido determinantes para hacer viable este desarrollo.

A partir de esta aprobación definitiva, el siguiente paso será la constitución de la Junta de Compensación, en la que el Ayuntamiento de Montilla, como propietario mayoritario del suelo, participará junto a los propietarios minoritarios para impulsar de forma coordinada el desarrollo del polígono.

En relación con la política municipal de vivienda, el Pleno aprobó igualmente la propuesta de Alcaldía sobre vivienda protegida, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del grupo municipal Izquierda Unida. Este acuerdo se articula mediante un decreto que incluye la autorización de hasta un 20% de incremento de la densidad de vivienda en parcelas y edificios ya existentes en suelo urbano y hasta un 10% de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se considera que las medidas incorporadas en este decreto pueden favorecer de manera significativa la construcción de vivienda protegida en el municipio, especialmente en un momento de especial preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda, contribuyendo así a ampliar la oferta y a facilitar soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales de la población montillana.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Montilla da un paso decisivo tanto en la estrategia de desarrollo económico e industrial de Montilla como en el impulso de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda.