VI Concurso de Dibujos y Relatos Cortos «8 de Marzo por la Igualdad» 2021

Desde la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba animamos a todos los Centros de Enseñanza de Córdoba y provincia a participar en la VI Edición del Concurso de Dibujos y Relatos Cortos 8 de Marzo por la Igualdad. El objeto de esta convocatoria es trabajar en la igualdad de género desde la escuela para prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enmarcándose esta convocatoria en el objetivo número cinco: Igualdad de Género.

Podrá participar el alumnado de Enseñanza Primaria y el de Enseñanza Secundaria de los Centros Educativos de Córdoba y Provincia, siendo imprescindible que cada centro nombre una persona responsable de la actividad que se encargará de enviar los trabajos y hará de intermediaria con la organización para subsanar posibles incidencias.

Se establecen 5 categorías, en función de los ciclos de enseñanza y de la edad:

Infantil 1: Educación Primaria (1º y 2º curso): de 6 a 8 años. Infantil 2: Educación Primaria (3º y 4º curso): de 8 a 10 años. Infantil 3: Educación primaria (5º y 6º curso): de 10 a 12 años. Juvenil 1: Educación Secundaria (1º, 2º, curso): de 12 a 14 años. Juvenil 2: Educación Secundaria ( 3º y 4º curso): de 14 a 16 años.

Temas

Los trabajos deberán hacer referencia a alguno de los siguientes temas:

Aportaciones de mujeres relevantes en la historia en los ámbitos de la política, la economía, la ciencia, la literatura, la pintura, etc.

Las relaciones de respeto e igualdad entre niños y niñas.

Desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos.

Corresponsabilidad y reparto de tareas.

Características de los dibujos y relatos

Dibujos: Se establecen sólo para la categoría Infantil 1 (Educación Primaria (1º y 2º curso).

Deberán presentarse en un folio tamaño A4 , encabezado por un título significativo de la imagen o dibujo y el mensaje que se quiera transmitir sobre el tema de la convocatoria.

Los dibujos podrán ser realizados utilizando cualquier tipo de técnica o material, quedando excluidos los que utilicen imágenes creadas o tratadas con ordenador.

En la parte trasera, los trabajos irán perfectamente identificados con el nombre de la obra, el pseudónimo y la edad del autor o autora.

Relatos: Se establecen para la segunda, tercera, cuarta y quinta categoría:

Infantil 2 (Educación Primaria 3º y 4º), Infantil 3 (Educación primaria 5º y 6º).

Juvenil 1 (Educación Secundaria 1º, 2º curso) Juvenil 2 (Educación Secundaria 3º y 4º curso).

Estarán escritos en lengua castellana y tendrán una extensión mínima de 1 folio y máxima de 5 folios en formato A4, por una sola cara, en ordenador y no contendrán imágenes o dibujos. En el margen superior derecho de los trabajos deberán identificarse con el Título de la obra, pseudónimo y edad del autor o autora.

Requisitos: No se podrá presentar más de un trabajo por alumno o alumna y tanto los dibujos como los relatos deberán ser originales e inéditos, es decir, no deberán haber sido publicados en ningún medio o soporte (papel, blogs, publicaciones electrónicas, etc) ni haber sido premiadas en ningún concurso o certamen.

Forma de entrega, lugar y fecha de presentación

Los trabajos se presentarán en el Registro General de la Diputación de Córdoba, sita en plaza de Colón s/n, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14.00 horas, bien directamente o a través de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que las solicitudes se presenten en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que sean fechadas y selladas por el personal de Correos, antes de ser certificadas y se enviarán a la siguiente dirección:

Diputación de Córdoba (Registro General de Entrada).

Delegación de Igualdad.

VI Concurso de dibujos y relatos cortos 8 de Marzo por la Igualdad.

Plaza de Colón, s/n.

14071 (Córdoba).

Cada Centro de Enseñanza que participe en el concurso deberá presentar el total de los dibujos y relatos seleccionados para concursar, a los que adjuntará la siguiente documentación:

Una Solicitud por centro El modelo de Anexo II con pseudónimo del autor/a, título de la obra, categoría y curso/grupo.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 1 de febrero y finaliza el día 26 de febrero de 2021

Premios

Se establecen 4 premios por categoría, para los participantes cuyos dibujos y relatos sean elegidos por el Jurado entre los que se consideren mejores.

Infantil 1

1º premio:Tablet y diploma.

2º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 150 € y diploma.

3º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 100 € y diploma.

4º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 75 €.

Infantil 2

1º premio: Tablet y diploma.

2º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 150 € y diploma.

3º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 100 € y diploma.

4º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 75 €.

Infantil 3

1º premio: Tablet y diploma.

2º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 150 € y diploma.

3º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 100 € y diploma.

4º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 75 €.

Juvenil 1

1º premio: Tablet y diploma.

2º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 150 € y diploma.

3º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 100 € y diploma.

4º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 75 €.

Juvenil 2

1º premio: Tablet y diploma.

2º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 150 € y diploma.

3º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 100 € y diploma.

4º premio: Vale regalo para material didáctico y coeducativo por importe de 75 €.

La entrega de Premios se efectuará mediante un acto público organizado por la Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad cuya fecha, hora y lugar de celebración será comunicado con suficiente antelación.