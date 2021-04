Mas bolsas de aparcamiento para la zona centro

compártelo en

Javier Alférez, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, denuncia la falta de aparcamientos que den cobertura a la zona centro de Montilla, siendo esta una reclamación histórica por parte de los propios vecinos y comerciantes, ante la gran demanda existente.

El propio edil señala que este problema es una reclamación histórica que se está agravando cada vez más debido a la eliminación de plazas de aparcamiento, prohibición de estacionamiento en muchas calles y la dificultad de acceso que tiene esta zona de nuestra ciudad. “El equipo de gobierno quiere reducir el tráfico en el centro urbano a toda costa, sin antes, dar respuesta a las consecuencias que esta decisión trae consigo, haciendo que el centro de nuestra ciudad esté cada vez mas degradado, inaccesible y con menos vida”.

Javier Alférez, añade que la respuesta de la Teniente de Alcalde y responsable del Área de Urbanismo dio durante el pleno ordinario del mes de abril cuando el grupo popular planteo la necesidad de priorizar y dar respuesta a la necesidad de aparcamientos en el centro de nuestra ciudad, deja bien claro que “el equipo de gobierno no sabe o no quiere abordar el problema”.

Así mismo manifiesta que, “aunque bienvenido sea el nuevo espacio de parking que provisionalmente se está habilitando en la calle Majuelos, se hacen necesarias más actuaciones en otras zonas para cubrir la necesidad de aparcamientos”.

El portavoz popular señala que el equipo de gobierno no afronta debidamente en sus proyectos y previsiones la problemática existente en el centro de Montilla en cuanto a mejoras de calles, accesibilidad, transporte público, degradación de comercio, etc. manifestando que, desde el Partido Popular, “seguiremos trabajando para que esta zona no quede olvidada ni aislada, hay que dar respuestas a las necesidades del centro, porque sino es así, el corazón de Montilla muere y Montilla tiene que ser una ciudad cómoda y agradable para sus vecinos y visitantes”.

Para finalizar, Alférez ha indicado que seguirán manteniendo su propuesta de trabajar para facilitar y potenciar el uso de los parking y para ello pedirán:

Mantener la gratuidad del parking del Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” en horario comercial estableciendo un control de permanencia.

Ampliar el horario gratuito hasta 1 hora en el parking de la “Plaza de la Rosa”.

Apertura del parking del Mercado de Abastos en horario de tarde.

Crear bolsas de aparcamientos en solares de la zona centro.