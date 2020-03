Fomento duplicó en 2019 las actuaciones contra edificaciones ilegales

compártelo en

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha explicado en el Pleno del Parlamento andaluz que su departamento «trabaja intensamente para evitar el desarrollo de nuevas edificaciones irregulares en Andalucía», de ahí que se haya pasado de 415 expedientes de protección de la legalidad y sancionadores instruidos en 2018 a los 898 de 2019, más del doble (un 116% de incremento).

Marifrán Carazo ha recordado que como ya anunció en la Cámara el pasado 24 de octubre en la sesión plenaria para la convalidación del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares en Andalucía, no bastaba con este Decreto. «El Gobierno andaluz es mucho más ambicioso en esta materia. Hay que actuar también contra la indisciplina urbanística, una lacra que ha provocado muchos de los males que existen en el urbanismo andaluz y contra el que hasta ahora no se había actuado con contundencia», ha defendido.

La consejera ha insistido en que, desde el primer día, se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para reforzar y para intensificar la inspección, para colaborar con los ayuntamientos y evitar que vuelvan a construirse edificaciones en suelos en los que no está permitido.

Además, ha detallado que estas medidas han girado principalmente en torno a la optimización y la reestructuración de los recursos personales existentes; el uso de una metodología para la selección de objetivos, haciendo más efectiva la labor preventiva; la ejecución efectiva y en plazo de las resoluciones y la paralización de obras y actos en curso de ejecución.

Fruto de la intensificación de esa labor inspectora es la reciente paralización de la construcción de 60 viviendas ilegales en El Palmar, en Vejer de la Frontera, si bien la consejera ha explicado que el caso de El Palmar no es único. «Estamos actuando también a lo largo de todo el territorio andaluz». «Como ya he manifestado en muchas ocasiones, no va a haber amnistía para las infracciones urbanísticas«, ha concluido Marifrán Carazo en su intervención en el Pleno parlamentario.