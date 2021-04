El SAS mejorará la prevención y atención sanitaria a personas con síndrome de Down

compártelo en

La Consejería de Salud y Familias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y la Federación Andaluza de Asociaciones para el Síndrome de Down, Down Andalucía, han firmado este viernes un convenio para favorecer la mejora de la atención sanitaria a personas con síndrome de Down.

El convenio contempla trabajar en la mejora de la prevención, la detección precoz de alteraciones o enfermedades y de la atención médica en el marco de los centros sanitarios del sistema sanitario público andaluz, a la vez que se prevé la ejecución de las políticas de promoción, prevención y protección social recogidas, entre otros, en el Plan Andaluz de Salud, en el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía o el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad.

De este modo, en Andalucía y con objeto de reforzar lo dispuesto en las actividades preventivas en niños y niñas con síndrome Down contempladas en el Programa de Salud Infantil de Andalucía, se desarrollarán líneas estratégicas de actuación que permitan mejorar la prevención, la detección precoz y el seguimiento de cualquier alteración o enfermedad en personas con síndrome de Down, en base a una adecuada atención sanitaria.

Igualmente, el convenio compromete al SAS a disponer de una Guía específica para Personas con Síndrome Down que contemple la prevención, seguimiento y detección de las enfermedades y trastornos que son más prevalentes en las personas con Síndrome de Down que en la población general. El contenido de esta guía estará basado en la evidencia científica, tanto en lo referente a las enfermedades a detectar de manera precoz, la periodicidad del seguimiento, así como la vía clínica que determine la adecuada coordinación entre los servicios sanitarios implicados de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria.

Por último, el acuerdo establece que se fomentarán actividades de formación continuada de los profesionales implicados en la asistencia sanitaria de las personas con síndrome Down, que vendrán a reforzar su capacitación. Además, los centros asistenciales del sistema sanitario público andaluz facilitarán a familias con niños y niñas con síndrome de Down, sobre todo a los nuevos padres, el acceso a la información sobre las asociaciones de Down Andalucía.