compártelo en

A pesar del Covid19, los aforos y de las malas rachas, el Montilla CF sigue adelante.

No hay duda que la situación del Covid19 va para rato, y en breve va hacer un año desde que todo se cambió con la llegada de la pandemia. Un año se dice pronto, ante la urgencia sanitaria se une el hartazgo de la población que ya comienza a estar cansada de restricciones y una vida limitada.

En el fútbol pasa lo mismo, con todas las competiciones disputándose como puedes comprobar gracias a codigo-de-bono.es, muchos equipos están sintiendo de un modo negativo la falta de su afición. No hace falta girar la mirada ante lo grandes clubs de primera, el Montilla CF situado en la División de honor andaluza, es un equipo que cuida y necesita de sus aficionados.

Realmente pocos equipos en el ámbito del Montilla CF ofrece tal despliegue de información, medios y sacrifico para aportar información del equipo a sus seguidores. Desde un primer momento el Montilla CF se situó al lado de los aficionados, haciendo ver la importancia de ellos en las gradas para el equipo y el juego.

Un equipo que respeta y cuida a su afición, siente de un modo directo la falta de público. Así todo, han logrado adaptarse a las nuevas circunstancias creando escenarios, actividades y modos de interacción con su afición, intentando estrechar más la unión entre las partes interesadas.

Redes sociales, web, noticias… quien no sabe nada del Montilla CF es porque no quiere o no le interesa. El Montilla CF despliega sus esfuerzos en acercar el equipo a sus aficionados, manteniendo una comunicación bidireccional y abogando por la cooperación mutua.

Con todo, el Montilla CF sigue adelante en busca de culminar su reto de subir de categoría. Cierto es que la irregularidad que aporta las circunstancias del Covid19 han hecho este objetivo algo muy complejo pero la clasificación actual invita a cierto optimismo.

En la actualidad, el Montilla CF se encuentra en 5º posición con los mismos puntos (17) que el 4º lugar que permite estar en la fase de ascenso. Si a todo esto añadimos que la distancia con el primer clasificado es de 4 puntos, nada está perdido y todavía queda mucho por disputar.

La idea primaria es mantenerse lo más cerca posible de ese 4º puesto e intentar sacar ventaja de los puestos de abajo. Está todo muy apretado, pinchar en algún partido significa salirse de la zona de ascenso y viceversa.

Queda apretar los dientes y seguir trabajando como hasta ahora, las ilusiones están intactas. Tan solo haría falta que la situación de la pandemia mejorase de un modo óptimo para poder disfrutar de los partidos del Montilla CF con público.

Esto podría ser una verdadera ventaja competitiva que daría alas al equipo para afrontar el último tramo de la liga. De momento esto no va a poder ser así, pero el Montilla CF será capaz de mantener cerca a sus aficionados de un modo u otro, cosa que hasta el momento lo está consiguiendo, todo un mérito del que muchos podían aprender.