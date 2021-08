Economía Baja en Carbono iluminará el Centro Medioambiental de Residuos de Montalbán

compártelo en

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba (Epremasa), inicia las obras de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior del Centro Medioambiental de Gestión de Residuos ubicado en el municipio de Montalbán, cuya inversión inicial asciende a 87.230 euros.

Esta actuación, enmarcada en la convocatoria Feder Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono (EBC) para entidades locales, cuyas ayudas han sido solicitadas por la Diputación de Córdoba al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dentro del programa operativo Feder Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, se llevará a cabo en un sólo edificio donde se alojan distintos módulos, los cuales utilizan un sistema mixto de iluminación (natural y artificial).

Así lo ha explicado el presidente de Epremasa y delegado de Medio Natural y Carreteras de la institución provincial, Francisco Palomares, quien ha asegurado que “el sistema de iluminación artificial del edificio lo proporciona 132 proyectores de 400 vatios de vapor de sodio, por lo que con la puesta en marcha de este proyecto se reducirá la potencia consumida de 25.272 kw/h año”.

“Además de la disminución del consumo, esta actuación también conlleva la reducción de la emisión de CO 2 a la atmósfera, con una disminución de 13,11 toneladas de CO 2 al año, lo que equivale al CO 2 absorbido por 61 árboles al año o al emitido por 11 vehículos al año”.

Esta actuación, que comenzará próximamente, permitirá “una mejora medioambiental muy significativa, una disminución de la contaminación lumínica y un servicio público más sostenible, además de generar un importante ahorro para la empresa provincial que podrá reducir de manera considerable su gasto corriente”.

Igualmente, el también delegado provincial ha declarado que “desde la Diputación estamos haciendo una importantísima apuesta por las actuaciones en materia de economía baja en carbono, gracias a la gestión que se está realizando de los fondos europeos, y en colaboración con los ayuntamientos de la provincia. Pero esa apuesta debe pasar también por el propio funcionamiento de la Diputación, de sus entes y de sus empresas públicas, avanzando hacía unos servicios públicos más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente y más eficientes. Esta actuación va orientada a cumplir con esos objetivos dando ejemplo desde la Diputación y, en este caso, desde Epremasa de la necesidad de trabajar por reducir los consumos energéticos y las emisiones de CO 2 ”.

El presupuesto inicial del proyecto asciende a 87.230 euros de los que la Unión Europea, a través del Feder, financia un 80 por ciento y Epremasa, el 20. En total se han presentado 134 proyectos por un importe total de inversión de 41,06 millones de euros, habiéndose recibido ya resolución de 108 proyectos por valor de 33,94 millones, lo que supone un 83% del total de proyectos.