COAG y CERES celebran 12 jornadas híbridas reivindicando el papel de la mujer rural en la reconstrucción económica y social

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, ambas organizaciones pretenden visibilizar la significativa contribución de las mujeres al desarrollo local y comunitario durante toda la pandemia, al tiempo que señalan la ausencia de las mismas en los órganos de toma de decisiones y planificación, particularmente en el sector agrario.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) en colaboración con el Área de la Mujer de COAG, celebran un ciclo de 12 jornadas en distintos formatos, (con presencia física con las medidas y límites por COVID + retransmisión en directo o 100% online), entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre para reivindicar el papel de las mujeres rurales en la reconstrucción económica y social.

El acto central tendrá lugar el 16 y 17 de octubre en Pedrola (Zaragoza), en un encuentro estatal de mujeres rurales semi-presencial, que se podrá seguir en directo vía streaming, y en el que agricultoras y ganaderas de distintas CC.AA intercambiarán experiencias en torno a al emprendimiento rural en tiempos de pandemia.

Durante el evento está confirmada la participación, entre otras, de María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y de los representantes de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), Ramona Dominicio y Javier Sánchez, que hablarán de la situación de la mujer rural en la UE, y la Presidenta de CERES a nivel estatal, Inmaculada Idañez, que analizará el impacto del COVID en el proyecto vital de las mujeres que desarrollan su actividad en el medio rural.

“Es imprescindible visibilizar la significativa contribución de las mujeres al desarrollo local y comunitario durante toda la pandemia y poner de relieve la ausencia de las mismas en los órganos de toma de decisiones y planificación, particularmente en el sector agrario”, ha apuntado Inmaculada Idañez, Presidenta de CERES.

En este sentido, desde COAG y CERES se reclaman medidas que incentiven el acceso de las mujeres a los distintos sectores de actividad económica y a los derechos sociales, económicos y culturales en el mundo rural.

“Aunque nada puede avanzar si no va acompañado de una adecuada educación en igualdad. La conciliación no es sólo para las mujeres (como hemos visto en muchos hogares con el teletrabajo durante el confinamiento), la corresponsabilidad tiene que ser asumida por todos y todas. Mientras que las mujeres en los pueblos seamos las principales encargadas del cuidado de las personas dependientes (mayores, discapacitados/as y niños/as) no vamos a poder tener tiempo ni para defender nuestros derechos participando en las distintas entidades ni trabajando por un sueldo. Esta es las base fundamental sobre la que debemos ir trabajando con todas las administraciones”, ha señalado la Presidenta de CERES.