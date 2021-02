AUGC advierte del peligro de los sistemas de retención infantil no homologados

compártelo en

AUGC advierte a todos los padres y madres que llevan a sus hijos pequeños en los automóviles haciendo uso de un dispositivo complementario a los sistemas de retención infantil (SRI), que se ha recibido en las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un escrito impartiendo instrucciones para la actuación de los agentes en caso de encontrarse con usuarios que estén haciendo uso de un dispositivo no homologado comercializado con la finalidad de desplazar los SRI colocados en el asiento trasero del vehículo hacia el lateral/exterior con el fin de aumentar el espacio en la plaza central del mismo.

Según el Ministerio de Industria, no se encuentran contemplados dentro de la reglamentación de homologación, por lo que no es posible garantizar que el uso de los mismos no tenga un efecto negativo en la seguridad de los ocupantes.

Este tipo de dispositivo, que se ancla simultáneamente al ISOFIX del coche y al SRI, no está homologado y por lo tanto su uso no está autorizado, contraviniendo de este modo lo dispuesto en el artículo 117.4 del Reglamento General de Circulación: «Los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo con las instrucciones que haya facilitado su fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica. Las instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura”.

AUGC tiene conocimiento de que al menos ha ocurrido un siniestro vial con resultado de fallecimiento de un menor cuyo SRI estaba anclado a través de ese tipo de dispositivo al que se refiere la contestación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ya en diciembre de 2019 la revista publicada por la DGT, ‘Tráfico y Seguridad Vial’, advertía acerca de los riesgos para el menor “debido al cambio de la geometría del cinturón” y se mostraba tajante al respecto: “Aquellos accesorios que se utilizan como complementos de un SRI que no hayan sido ensayados como parte de la homologación de un sistema de retención infantil no puede ser reconocido como seguros por una autoridad de homologación”.

Ante casos así, los agentes deberán formular el correspondiente boletín de denuncia, y actualmente esta infracción conlleva una sanción de 200 euros y la detracción de tres puntos del permiso de conducir, hasta que se apruebe el anteproyecto de reforma del carnet por puntos, cuando dicha detracción será de cuatro puntos. Pero además los agentes, con el fin de garantizar la integridad física del menor, se asegurarán de que el conductor retira el citado dispositivo y ancla el SRI correctamente al ISOFIX del vehículo, tal como indica el manual de instrucciones, antes de continuar la marcha

Se estima que en España se han vendido más de 10.000 unidades de este dispositivo, pudiendo ocasionar lesiones graves o mortales a los niños que los utilicen. Desde AUGC velamos constantemente por la seguridad de los usuarios, y aconsejamos a todas las familias que se encuentren actualmente haciendo uso de este dispositivo que, por el bien de sus hijos, lo retiren de inmediato.