Alberto Doncel y Raquel Gonzalez finalistas en el Emprendeuco con ZeroTicket

Este fin de semana se han entregado los premios Emprendeuco, de la Universidad de Córdoba, donde el tándem formado por el montillano Alberto Doncel y la cordobesa Raquel Gonzalez han conseguido un segundo premio en la categoría de Mejor modelo de negocio con su proyecto ZeroTicket

De los proyectos finalistas destacan los vinculados al ámbito agroalimentario, que son siete, tres exponen propuestas de economía circular; dos se dedican a turismo y cultura, movilidad, deportes y comercio electrónico y hay uno de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito legal y otro, el ganador Romboide Studio, centrado en la construcción.

ZeroTicket

Alberto Doncel Pedrosa y Raquel González Álvarez-Osorio han gestado una aplicación configurada como espacio único o billetera digital de tickets en formato físico y en formato digital con el fin de almacenarlos, clasificarlos, gestionarlos y que el usuario se beneficie de la gestión única e integral de todos sus tickets.



ZeroTicket permite integrar en un único espacio digital todos los tickets que los usuarios reciben en su día a día, gestionarlos, clasificarlos y beneficiarse de la gestión unitaria a través de una única aplicación Conseguimos la optimización del proceso de emisión de tickets digitales y evitamos la acumulación en los dispositivos de aplicaciones desarrolladas por las propias marcas comerciales que tienen por fin guardar los tickets en formato digital o su pérdida como consecuencia de que los comercios están usando el correo electrónico o los SMS como espacio para albergar los tickets emitidos.

Además, se incluye en la aplicación tecnología OCR que consigue escanear los tickets en formato físico y almacenarlos y gestionarlos al igual que aquellos que resultan en formato digital.

Descripción completa y promotores de los premios

-Premio Emprendeuco 2021. Dotado con 3.000 euros.

Romboide. Promovido por Ángel Pontes, Romboide Studio es una agencia de transformación digital que ayuda a las empresas e instituciones del sector de la arquitectura y la construcción a digitalizar y a optimizar sus procesos de diseño, gestión y desarrollo de proyectos de edificación. Su producto BIMcompliance pretende agilizar la tramitación de licencias de edificación mediante el análisis automatizado de modelos de información de proyectos realizados con tecnología BIM. Actualmente se encuentra en la fase de definición del catálogo de servicios, planteando la estrategia empresarial y buscando socios y colaboradores.

-Premio mejor iniciativa aplicada a la provincia. Dotado con 2.000 euros.

Olívate. Participado por Francisco Javier Agenjo Cabrera, Laura Aparicio Gil y María Lourdes Gil Morillo-Velarde, la idea propone el desarrollo de infusiones de hoja de olivo con distintos sabores para que sean más atractivas al consumo y de carácter 100% ecológico. Con esta iniciativa se pretende poner en valor un nuevo producto del olivo y generar un valor añadido al cultivo leñoso más importante de Andalucía. Actualmente, se encuentran analizando formatos, sabores y competencia junto con el desarrollo del plan de negocio.

-Premio mejor modelo de negocio. Primer premio, dotado con 1.500 euros. Segundo premio, dotado con 1.000 euros.

1º. Train to play. Daniel López Moreno, Francisco Pozuelo López y Rafael García Valverde ya cuentan con los primeros clientes para la creación de una empresa especializada en la preparación física para gamers y profesionales de los eSports. Aportan un sistema de entrenamiento que mejora la salud y el rendimiento competitivo de los jugadores. Los promotores se encuentran en los ajustes del modelo de negocio.

2º Zeroticket. Promovido por Raquel González Álvarez-Osorio y Alberto Doncel Pedrosa, Zeroticket es una aplicación móvil especializada en la gestión integral de tickets para particulares con posibilidad de digitalizar tickets en formato físico y el guardado y clasificación de los emitidos digitalmente. De este modo, los tickets no se pierden y se puede ejercer un control absoluto sobre los mismos. El proyecto contempla todo un sistema de control de gastos, devoluciones, facturación, entre otras acciones. Los creadores se encuentran en el prototipado de la aplicación y en proceso de ampliación del equipo junto con el desarrollo de un estudio de mercado avanzado.

-Premio mejor iniciativa de emprendimiento social. Primer premio, dotado con 1.500 euros. Segundo, con 1.000 euros.

1º. Sisblu. Araceli Galisteo Aragón ha presentado un proyecto de cosmética 100% natural personalizada y con productos que pueden ser reutilizables. Su propuesta se adapta a todo tipo de pieles y edades y plantea una rutina de uso de la cosmética sostenible en cuanto a ingredientes y componentes y marcas. Ya tiene web en funcionamiento y redes sociales donde se promocionan sus propuestas.

2º. Agroleather. Esther Rincón Rubio es la promotora de esta iniciativa de fabricación y venta de cuero vegetal, también conocido como vegano, a partir de paja de trigo, que es un residuo agrícola muy abundante. El empleo de cuero vegetal solventa muchos problemas del cuero de origen animal y elimina la brecha ética que supone el empleo de materiales de origen animal, que además tienen que ser tratados con productos tóxicos para su procesamiento. Agroleather está en la fase final de preparación del plan de negocio.

-Premio Tecnología disruptiva. Dotado con 1.000 euros.

New Gaming. Olga Reus y Miguel Vázquez han desarrollado una plataforma web para la promoción y el desarrollo de actividades formativas y lúdicas relacionadas con el videojuego. Los promotores quieren sumar tanto el matiz de ocio, lúdico y deportivo de los eSports, con carácter didáctico y de creación de valores de los videojuegos en general y de los serious games en particular. Estamos ante una empresa que ya está en funcionamiento en la organización de eventos, pero sus creadores pretenden ampliar opciones de negocio, como sería la creación de torneos de eSports.

-Premio Emprendeuco Mujer. Dotado con 1.000 euros.

Helima. Se trata del desarrollo de un nuevo producto instantáneo para la elaboración de batidos saludables, completos, fáciles y rápidos de preparar, sin azúcares añadidos ni aditivos. El producto es una mezcla en polvo de leche, fruta, cereales, frutos secos y café con el que se pretende paliar las carencias nutricionales de los desayunos de un porcentaje muy elevado de la población española. Además, el objetivo es evitar que se consuman alimentos ultraprocesados, incompletos y con demasiadas calorías. Este proyecto, que está promovido por Marta Peláez y Marina Saiz Vargas, se encuentra en fase de desarrollo de negocio, realizando distintas pruebas con el producto según distintas combinaciones de ingredientes

-Premio mejor pitch. Dotado con 750 euros.

Sarao. Sarao es una comunidad online dedicada a la danza en la que los estudiantes y profesionales pueden ponerse en contacto para desarrollar sus habilidades de baile y aprender diferentes estilos, pasos y coreografías en forma de divertidos retos. Con Sarao se pretende dar respuesta a la demanda de este tipo de formación y propiciar más visibilidad para los profesionales de la danza. Actualmente, el proyecto diseña una plataforma beta en fase de validación y adaptación a los futuros usuarios.

