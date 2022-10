Siempre nos quedará la Copa del Rey

La lotería de los penaltis esfumó las ilusiones de toda una ciudad de que un equipo de

primera división visitara Montilla por la Copa del Rey.

Los amarillos hicieron lo que había que hacer: resistir. Asegurar una portería a cero que nos diese cuantos más minutos, mejor, en lo que fue una auténtica caldera. Solo faltaba tener una de esas ocasiones que cambian el transcurso del partido. Las tuvimos, pero el balón no quiso entrar en la red.

Desde el exilio, exactamente a 438 kilómetros del municipal, algunos de los jóvenes montillanos nos reunimos para apoyar a nuestro equipo. Vimos cómo, en muchas ocasiones, el fútbol no necesita ser vistoso ni armónico.

Presenciamos un espectáculo de esfuerzo físico y solidaridad por parte de los jugadores. Creo que, en uno de esos rebotes interminables en los que el CD Rincón apretaba y a nosotros se nos paraba el corazón, llegué a contar 9 jugadores con la camiseta auriverde en el área.

Fue uno de esos partidos que se pueden reducir a momentos: el tiro de Javi Ruiz por encima del larguero, el ágil vuelo de Molero a su escuadra derecha para atajar un balón que parecía imposible, la roja a Luque, el penalti fallado por Santi Rosa…

La diosa fortuna sonrió a los rivales. No hay más. Fue un choque que podía decantarse para ambos equipos y fueron los malagueños los agraciados. No es el momento de lamentarse. Toca no desfallecer y pensar en un posible ascenso que, por ahora, se presenta más que complicado.

Mientras la temporada pasada el Montilla CF se quedó en la orilla del deseado ascenso, en estos momentos el club se encuentra estancado en mitad de tabla. Son solo 4 partidos, pero también son solo 5 puntos. Y es que el inicio de temporada dista mucho de las expectativas de la afición.

Sin embargo, un inicio de temporada mediocre en liga tampoco puede ocultar el gran éxito que supuso conseguir traer la Copa de Andalucía a unas vitrinas desprovista de plata por algunos años. Además, es necesario remarcar que éste es un nuevo proyecto: nuevo presidente, nuevo entrenador y plantilla renovada.

De ahí que se pida tiempo y apoyo por parte de la afición y que ésta corresponda. Así que no les entretengo más, que hoy es día de partido y hay que ir al municipal.

Apoyemos a una plantilla a la que hay algo que no se le puede reprochar: la falta de garra y corazón. Y si perdemos, tenemos la opción de tirar de melancolía y pensar que siempre nos quedará la Copa del Rey.