Presentación de la exposición Devenir On The Road

Esta tarde en las instalaciones de Osiris Tattoo Studio se realiza la presentación de de la exposición Devenir On The Road, de la artista Sofia Cande , presentación amenizada por el genial músico Fernan Hidabe, no os lo perdáis!!

Sofia Cande, o mas conocida artísticamente como Syamhope, se dedica de forma profesional al arte a través de diferentes estilos y técnicas dentro de la ilustración, la pintura y el cómic.

Crea y pinto emociones además de desarrollar proyectos con un enfoque socio-cultural gracias a mi formación e interés por las ciencias humanas y la mediación lingüística.

“Devenir On The Road”

“Devenir On The Road” es una exposición interactiva de ilustración y fotografía de viaje a Marruecos. Se trata de una ampliación de la primera edición “Devenir” para que el viaje siga su Devenir enriquecido por la participación de sus visitantes.

Además, durante la inauguración se presentará una nueva obra, un pequeño tesoro que conlleva en sí todas las creaciones del cuaderno de viaje realizado en situ.

“Devenir”. He elegido esta palabra porque habla de movimiento.

Todos venimos de un lugar (nuestras raíces, nuestro pasado), pasamos por otro (nuestro presente), y nos vamos (nuestro futuro). Dentro de este movimiento, que es la vida, podemos darnos la gran oportunidad de viajar, que nos permite conocernos y conocer al otro. Cuando hablo del otro, me refiero a alguien distinto de nosotros, a alguien que comparte esta tierra y vive esta época, pero lo hace a través de un filtro diferente, vive de forma diferente.

Nuestras convicciones vienen afectadas por nuestro entorno, nuestra idea sobre qué es la libertad o qué es la posibilidad viene filtrada por nuestra experiencia, de forma que un viaje no solo puede llevarnos fuera de nuestra realidad, sino también darnos la posibilidad de cambiar; siempre y cuándo estemos dispuestos a abrir nuestros ojos y cuestionarnos.

Con “Devenir” y “Devenir on The Road” el viaje a Marruecos sigue y vuelve gracias al encuentro con las personas, he aquí la importancia de cada persona que interactúa y participa en la exposición.

Durante todo el mes estará expuesta las obras de esta genial artista en las instalaciones de Osiris Tattoo Studio en la Calle Perú 10 bajo, siempre en horario comercial.