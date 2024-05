Ovación y oreja para el montillano Fernando Lovera

No podíamos dejar pasar la semana sin felicitar al montillano Fernando Lovera que se llevó el pasado fin de semana de la plaza del municipio cordobés de Dos Torres

En la calurosa tarde del pasado sábado se celebro en Dos Torres, la Segunda Selección del XXVI Ciclo de Becerradas -en clase práctica- de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, actuación enmarcada dentro del circuito de Promoción de Nuevos Valores de las Escuelas Taurinas 2024.

En el ruedo de una plaza a tres cuartos de capacidad, se dieron cita reses de la ganadería de Alvalle, propiedad de D. Javier Albar -tres primeros- y de D. Francisco Fernández -tres últimos- para los alumnos Iván De Juan, E.T. Jaén; Pablo Sánchez, E.T. Almería; Jesús Sanabria, E.T. Sevilla-Amate; Salcedo De Córdoba, E.T. Córdoba; Antonio Díaz ‘El Noño’, E.T. Úbeda y nuestro Fernando de Lovera, de la Escuela Taurina de Camas.

Fernando Lovera, realizó un quehacer con formas artísticas, inteligente frente a su astado, que al igual que el anterior, aprendió con rapidez. Todo ellos le valió oreja y la ovación del respetable.

Becerrada homenaje a la afición cordobesa

Si te has quedado con ganas de volverlo a ver, tienes una oportunidad gratuita este domingo 12 a las 19.30 horas en la plaza de toros de Córdoba, momento en el que se celebrará la tradicional becerrada homenaje a la afición cordobesa, organizada por el Círculo Taurino de Córdoba.

En el festejo se lidiarán añojos de Monte Toro y actuarán:

Óscar de Córdoba, Luis Montero y Miguel Ángel Rosa, (Escuela Taurina de Córdoba

Martín Mendoza, de la de Granada

Candela La Piyaya, de la de Madrid

Fernando Lovera, de la de Camas.

Desde aquí solo nos queda animar a este hijo y nieto de montillanos a luchar por sus sueños, a aprender y a triunfar, eso si, con el máximo cuidado posible.