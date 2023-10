Imagina que eres Prieto

Imagina por un momento que eres un chico de 18 años, generación 2005, que juega en el juvenil A del Córdoba C.F. Eres de los mejores, mediapunta y máximo goleador del equipo. Un imprescindible. Pero el fútbol no lo es todo, sino que, con buenas calificaciones, has comenzado a estudiar una ingeniería. Llevas el 7 a la espalda en la mayoría de partidos, el peso del equipo pasa por ti, le gustas a la mayoría de chicas de tu edad. Podría decirse que la vida te sonríe, que, aparentemente, tu adolescencia es la soñada.

Y, en uno de esos días que pasan en tu ambiciosa juventud, decides, con motivo del puente que conmemora el Día de la Hispanidad, salir de fiesta con un colega por Sevilla.

¿Por qué no? Me voy el miércoles y me cojo el primer tren de vuelta. Me pongo los chinos beige con la camisa verde que me quedan flama. Antes de las 9 estoy en Córdoba ¿Qué puede salir mal?

Y sales. Y te lías más de la cuenta porque al parecer una muchacha ha querido saber algo más que tu nombre. O cualquiera que haya podido ser el motivo por el que no llegas a la estación a tiempo para coger el tren de las 07:40, del que tenías billete.

Y tu móvil, el cual usas por última vez a las 07:22 para transmitirle a tu padre que estás camino de la estación, se queda sin batería. Y, como eres parte de esa nueva generación alérgica al efectivo, no llevas pasta encima. Sin un duro, que se decía antes. Intentas explicarte, colarte y hacer lo que haga falta para llegar a Córdoba a una hora prudente porque no quieres ver la cara de enfado de papá y mamá.

Y pones un pie en Kansas City tras corroborar que no hay forma de subirse a uno de esos trenes que hacen parada en Córdoba. Y te esfumas. Desapareces como lo hace la primavera un buen día de mayo cordobés, de golpe y porrazo.

Imagina que a partir de ahí se habla, y mucho. Que se dice que había copas de por medio —y ¿por qué no? ¿Quién no se ha pasado con las copas alguna vez en sus tiernos 18?—, que si te han atropellado, que si te subiste al coche equivocado haciendo autostop, que si te has metido en un barrio que no debías… que puede que tu desaparición tuviese que ver con una especie de juego o apuesta —siendo ésta la más inadmisible de todas—.

Y tu familia, acongojada por un tic tac de reloj que ya marca el cuarto día desaparecido y que parece desvelar una cuenta atrás en lugar de un cronómetro en marcha, escucha frivolizar banal e impunemente a especialistas de salón que arman conjeturas trágicas sobre tu paradero.

Escucha teorías macabras sobre la vida de su hijo, de su hermano o de su primo. Sobre su vida, o sobre su muerte. Un ademán de ruleta rusa en el que la teoría más aceptada decide la vida, la incertidumbre o la más absoluta oscuridad. La esperanza o el dolor más intenso. El pabellón de las sombras.

Imagina que eres Prieto. Imagina que eres familiar, amigo, vecino, o lo que tu original inventiva te permita pensar. Prudencia, apoyo a familiares y amigos y esperanza de que Álvaro vuelva a la vida.

Ánimo.