El legado de tres generaciones se funde en el aceite ecológico de EVOOke

Los hermanos Manuel y Juanlu Martínez crean EVOOke en 2018, tomando las riendas del legado dejado por sus padres, Juan (DEP) y Mª Carmen, haciendo gala del tan desusado relevo generacional y dando visibilidad a una forma de agricultura necesaria pero que desafortunadamente, no es valorada.

Ahora son 3 generaciones unidas por la tradición agrícola cuyas raíces se hunden en la campiña sur cordobesa donde sus bisabuelos y abuelos escribían con azada sobre la tierra letras que de algún modo, nietos y bisnietos aprendieron, poniendo en valor y manteniendo el saber hacer que sus padres le han transmitido desde pequeños todo ello con un objetivo claro: evitar el abandono del campo y asegurar el relevo generacional del cultivo del olivo tradicional de secano, en el contexto de cambio climático y de pérdida de biodiversidad.

Hablar de EVOOke no es hablar de un proyecto, si no de otra forma de entender la agricultura. Su denominación, EVOOke, viene del inglés “EVOO” (Extra Virgin Olive Oil, en español, Aceite de Oliva Virgen Extra) a la que al añadir “ke” nos queda la palabra inglesa “evoke”, es decir, evocar, recordar, traer a la mente y llevar a la práctica aquella forma de agricultura donde no se trabajaban con pesticidas y donde la fauna y la flora formaban parte del paisaje de los olivares de la campiña sur cordobesa.

A día de hoy, y tras infinidad de preguntas y respuestas, Manuel y Juanlu, ofrecen desde sus distintas parcelas situadas en Montilla, un AOVE 100% ecológico de olivar tradicional de secano que refleja todo lo expuesto anteriormente.

EVOOke es un aceite que trabaja las 4 eses:

Salud: EVOOke potencia la obtención de un aceite con alto contenido en fenoles, compuestos presentes en EVOOke a través de los cuales previenen de la oxidación de los lípidos de la sangre o dicho de otro modo, previenen de enfermedades cardiovasculares, neuronales, cáncer y tiene carácter antiinflamatorio, por lo que el consumo diario de este aceite en al menos 20 gramos, es equivalente a un tratamiento natural de la salud.

Sabor: las aceitunas son cuidadosamente seleccionadas, recogidas y molturadas en pocas horas. Se extrae en frío para optimizar su sabor y propiedades organolépticas, y es filtrado para que no se deteriore con el tiempo.

Sostenibilidad: se llevan a cabo los principios de una agricultura ecológica y de conservación. No se aplican pesticidas, venenos, insecticidas ni fitosanitarios de síntesis inorgánica y se respeta flora y fauna para que esta siempre vaya a más. A través de la cubierta vegetal de sus suelos se captura CO2 para que todos podamos respirar un aire más limpio en Montilla.

Sociedad: EVOOke genera multitud de puestos de trabajo directos e indirectos gracias a la subcontratación de parte de sus labores en empresas locales. El tratamiento fitosanitario ecológico, la recolección, la extracción y envasado de su aceite, son algunas de las tantas tareas que se desarrolla con mano de obra local.

A pesar de la juventud de la empresa, EVOOke ya cuenta con clientes particulares repartidos por toda la península, especialmente en norte de España, Madrid y Baleares, donde es muy apreciado este tipo de AOVE ecológico, siendo ahora en Andalucía cuando se está despertando el interés por incluir en su dieta un aceite tan singular como EVOOke.

Para más información ver www.instagram.com/evooke.aove o contactar en el 685438678