Contundente victoria del Apedem Montilla Senior frente al Figueroa C.D.

Apedem/Montilla Senior, no ha parado esta semana y aún con la resaca del partido de copa de este miércoles, nos hemos enfrentado al Figueroa C.D. en la Décimo Segunda Jornada de Liga. Encuentro que tuvo lugar ayer en el Municipal de Montilla y que los nuestros han solventado con una contundente victoria por 5 tantos a 0.

No fue tan fácil a priori como muestra el resultado, y es que en los primeros 45 minutos se pudo ver un partido muy táctico, de medio campo, con muy pocas llegadas a ambas porterías y sin apenas ocasiones de gol. De hecho, nos fuimos al descanso con un resultado favorable gracias a un gol en propia puerta en un mal despeje de cabeza del central cordobés, y que venía precedido de una internada de nuestro lateral derecho Carlos que fue quién templo la pelota al área visitante con un sutil centro.

La segunda parte fue de Apedem, y sobre todo a raíz de la consecución del segundo gol, los amarillos supieron “nadar y guardar la ropa”, comenzaron a tocar con más claridad, Figueroa se echó adelante en busca de intentar marcar algún gol que les metiera en el partido, pero los jugadores locales fueron letales, buscaron una y otra vez la espalda de la zaga cordobesa percutiendo repetidamente hasta cerrar el partido con cinco goles a cero.

Tanto el segundo como el tercer gol fue obra de Machu, goles muy parecidos del hoy estratosférico Manuel Jesús Bautista que se colaba entre líneas como un rayo para plantarse frente al portero y picarle con delicadeza el balón por arriba.

El cuarto gol fue obra de nuestro otro delantero “El Loki”, que como siempre está olfateando el área a la espera de su oportunidad. Ésta vez fue Alfredo nuestro lateral incansable “Dito” quien en una de sus internadas al área cabeceó y puso en bandeja el balón para que Juan Alejandro marcara a placer.

El quinto y último fue asistencia de Machu que de nuevo se metió esta vez entre los centrales para ganar un balón con velocidad, plantarse ante el portero y asistir a Alvaro para que redondeara la noche.

No hubo tiempo de más, sumamos tres puntos, seguimos estando arriba en la clasificación codeándonos con los mejores, no quiero que me despierten, dejarme seguir soñando.

Al término del partido pude hablar con “Machu”, para que nos dejara sus primeras impresiones a pie de campo, y esto fue lo que me transmitió.

“Ha sido un gran día para mí, muy contento por lo que he podido aportar hoy a este equipo, seguiré luchando para repetirlo”

“Esperamos seguir en esta línea y cerrar bien la primera vuelta de la temporada.”

“Quiero dedicar estos goles y esta victoria a la afición, es increíble, siempre están ahí, fuera y dentro de casa”.

Ficha Tecnica C.D. Apedem 5- Figueroa C.D. 0

C.D. Apedem Montilla Senior

Alineación: Fernández Ruz, Román; García Aguayo, Carlos; Roldan Cuéllar, Sergio; Osuna Guardeño, Adrián; Romero López, Antonio Manuel; Arroyo Rodríguez, Juan Alejandro; Ruz Mejías, Javier; Muñoz García, Emiliano; Luque García, Jose Antonio; Aguilar Pino, Álvaro; Jurado García, Francisco Jose; Polonio Salido, Francisco Solano; López Llamas, Jose Antonio; Padure, Emanuel; Salado Sánchez, Aaron; Lorenzo Ordóñez, Alfredo; Bautista Alcaide, Manuel Jesus; Urbano Jimenez, Jose David

Cuerpo Técnico:

Delegado Campo Pedraza Mejías, Rafael

Delegado Equipo Bonilla Berlanga, Fernando

Entrenador Polonio Pérez, Jesus

Tarjetas: Padure, Emanuel (63′) Osuna Guardeño, Adrián (89′) Jurado García, Francisco Jose (89′)

Figueroa C.D.

Alineación: Coca Espinosa, Álvaro; Rey Delgado, Daniel; Troya Torrico, Pablo; Saavedra Pérez, Antonio; Bohollo Mateo, Angel; Berges Sánchez, Alejandro; Tejada Pérez, Fernando; Ortega Peña, Jose Angel; Almoguera Tena, Jorge; Romero Alex, Juan Rafael; Zafra Montaño, Rafael; Rodríguez Espinosa, Manuel; Mifsut Castilla, Manuel; Gutiérrez Cordón, Javier; Cebrero Porras, Ricardo; Gyan, Jeffery; Ortiz Montilla, Antonio Jesus

Cuerpo Técnico:

Delegado Equipo Cruz García, Francisco

Entrenador Carmona Vázquez, Jose

Tarjetas: Cebrero Porras, Ricardo (29′) Saavedra Pérez, Antonio (56′) Ortega Peña, Jose Angel (56′) Romero Alex, Juan Rafael (60′) Almoguera Tena, Jorge (60′) Carmona Vázquez, Jose (87′)

Manuel Mediavilla