Con la muerte de Isabel Mijares, Moriles y Montilla pierden a una gran valedora

El mundo de la enología no solo ha perdido a una importante y famosa señora, la dama del vino español, sino también a toda una referencia de talla mundial por su formación y su trayectoria profesional.

Se ha destacado de ella que fue una mujer pionera, transgresora y adelantada a su tiempo en muchos aspectos; profesionales: primera enóloga de España, primera mujer presidenta de una Denominación de Origen, la de Valdepeñas, etc., personales: de joven viajó por toda Europa y fumó puros o era capaz de rubricar compromisos rompiendo contra el suelo la copa de vino que tuviera en la mano.

Era licenciada en ciencias químicas por la universidad complutense de Madrid y doctora en enología por la universidad de Burdeos, información que extraigo de su curriculum que me hizo llegar para su presentación como una ponente más con motivo de su participación desinteresada en la Jornadas Técnicas de Moriles de 2022.

A lo largo de su intensa vida, toda ella dedicada en cuerpo y alma al vino, creó, dirigió, fundó, participó o presidió, como sabemos, innumerables proyectos, cursos, concursos, etc., en todo el mundo. Tuve el honor y la satisfacción de que contara conmigo en varias ediciones para el jurado del Concurso de Vinos del Real Casino de Madrid que creó hace poco tiempo.

Mi relación personal con Maribel se inició hace muchos años siendo yo estudiante cuando me inscribí en un curso de cata que impartió en mi escuela de ingeniería. En ese tiempo supe ya que se trataba de una mujer excepcional, rompedora, una profesional de renombre, muy respetada en el ámbito de la enología europea de donde procedía tanto su saber como su mentalidad abierta.

Yo cato vinos, quiero decir que me atrevo a hacerlo, por Isabel Mijares. Se lo debo a ella. Había estudiado enología y viticultura pero ese curso me marcó, fueron sus enseñanzas, su ejemplo y su pasión que derrochaba por los vinos lo que me dejó ese sello que con el tiempo retomé.

Nos contaba de manera divertida, cómo su familia en su casa, le decía que “parecía una pachona” porque iba todo el rato olfateando todo a su paso.

Un catador o catadora, un buen catador o buena catadora, si quiere serlo, tiene que ser un perro pachón, está claro. Lo dijo Isabel Mijares.

Después de muchos años nos volvimos a encontrar con motivo de las celebraciones de FENAVIN a las que acudía puntualmente, la mayoría de las veces como protagonista para compartir toda su experiencia con altruismo, energía y la vitalidad que le caracterizaba.

De seguida, nos acercó un poco más, Moriles.

Fue todo un honor para nosotros que un día aceptara el nombramiento de Embajadora que otorga el Ayuntamiento y la Asociación de Bodegas. Desde ese momento su entrega y apoyo ha sido continuado. Se preocupó siempre de mostrarnos caminos y formas para que nuestros vinos y los de la zona estuvieran presentes en eventos de interés para nuestras bodegas y lagares y para Montilla Moriles. Nos aconsejaba y nos alentaba en todo momento.

Conocía bien nuestra Denominación de Origen, tanto a los vinos como a las personas destacadas, a las que aportan y a las que no.

M.ª Isabel era una persona culta, educada, amena, comprometida, sincera y clara y se declaraba conservadora y feminista a tope. Era capaz de abordar cualquier tema por comprometido que fuera con sabiduría, inteligencia y humor. Le gustaba contar anécdotas para ilustrar sus comentarios.

Su vida profesional se desarrolló muchas veces en un ambiente masculino y lidió con las altas esferas por sus cargos y su figura. Maribel sabía estar, con amigos y con no afines con los que podía crear complicidad para llegar a acuerdos con la finalidad de llevar a cabo proyectos de interés común.

De esta manera, no dudó, en apoyar en contra de algunos ortodoxos, con su testimonio y su presencia el nacimiento de la Asociación Vino en Rama Moriles y Montilla.

Siempre activa e incansable, hace tan solo unos meses nos proponía la celebración este año del Congreso Nacional de las Mujeres del Vino en nuestra tierra.

El mundo de la enología ha perdido una enorme luz y Montilla Moriles a una gran valedora que proponía y apoyaba cambios y mejoras en nuestra D.O., para nuestro progreso y actualización.

Nuestro mayor reconocimiento y gratitud. Descanse en Paz

Cristóbal Luque V.

Asociación de Bodegas de Moriles

Asociación Vino en Rama