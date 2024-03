Abierto el plazo para la adjudicación del bar del Polideportivo Municipal de Monturque

Buscas empleo, estas harto de jefes o simplemente tienes ganas de emprender, el Ayuntamiento de Monturque ha abierto plazo para los que se quieran quedar con el bar del Polideportivo Municipal.

Si estas interesad@ en licitar por el Polideportivo Municipal de Monturque te interesará saber que se le hizo una reforma integral en el 2020, así que sus instalaciones están casi nuevas

En el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, se detallan los factores de todo orden a tener en cuenta.

OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO

El concesionario asumirá las siguientes obligaciones esenciales:

1) Prestar el servicio de forma continuada y permanente durante el plazo de vigencia del contrato, poniendo en funcionamiento el local de Bar y sus anexos e instalaciones, dotándolo de los elementos de menaje y enseres que permitan su normal funcionamiento.

2) La conservación del local e instalaciones puestos a su disposición por el Ayuntamiento, destinarlo a Bar, así como el mantenimiento en perfecto estado de limpieza e higiene el local y sus anexos.

3) Se deberá tratar al público con corrección, dentro de las normas de convivencia ciudadana.

4) Prestar el servicio dentro del horario que, con carácter general, haya sido establecido por la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones y como mínimo en horario de mañanas de 9 a 14 horas.

5) Indemnizar a terceros de los daños que les ocasionare el funcionamiento del servicio salvo cuando ello sea consecuencia de los actos realizados en cumplimiento de una cláusula impuesta por la Corporación con carácter ineludible. A tal efecto, deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil.

6) Revertir al Ayuntamiento, una vez finalizado el contrato, en perfecto estado, todos los bienes e instalaciones puestos a su disposición por el Ayuntamiento, y aquellos otros adscritos por él mismo, y que no puedan recuperarse sin dañar la estructura de las obras e instalaciones existentes, no pudiendo, en consecuencia, enajenar bienes afectos a la explotación que hubieren de revertir a la administración, ni gravarlos, salvo expresa autorización de la Corporación.

7) Ejercer por sí la explotación y no cederla o traspasarla a terceros sin consentimiento expreso del Ayuntamiento.

8) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, debiendo estar de alta en ésta, así como en materia de higiene en el trabajo.

9) El personal que aporte por su cuenta el adjudicatario, no adquirirá relación jurídica alguna con el Ayuntamiento.

10) Cumplir, en general, las disposiciones vigentes en materia de consumo, exponiendo al público el listado de precios.

11) Será por cuenta del concesionario todo el material necesario para la explotación del negocio, el abono de los suministros pertinentes, cualquiera que sea su naturaleza.

12) El adjudicatario procederá a realizar el abono del precio por mensualidades anticipadas dentro de los diez primeros días de cada mes.

13) El adjudicatario responderá de las averías que se ocasionen en las instalaciones del bar, siempre que sea por negligencia del adjudicatario, o por el uso anormal de las mismas, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios.

14) El adjudicatario, en caso de pretender instalar algún tipo de terraza-velador, lo solicitará previamente y seguirá las instrucciones que dicte el Ayuntamiento.

DERECHOS DEL CONCESIONARIO

Durante el plazo de vigencia del contrato, el concesionario tiene los siguientes derechos:

1) Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la prestación del servicio y puestos a su disposición por el Ayuntamiento para esos fines.

2) Percibir el precio de los productos expendidos en el Bar.

3) A la explotación efectiva del Bar-Cafetería sin más impedimentos que los que se deriven del presente pliego y de las disposiciones legales de aplicación.

Si estas interesad@ solo tienes que tener en cuenta la concesión es por 4 años y que el precio de salida por año es de 3.630 EUR, impuestos incluidos, siendo el valor estimado del contrato 126.225 EUR, por lo que tendrá que presentar tu puja antes del 11 de abril.

Suerte y al toro!!