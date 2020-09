Y al final llegó el fuego a la ladera del Castillo

compártelo en

Ayer por la tarde volvió el fuego a apoderarse de las laderas del Castillo de Montilla, cosa mas que anunciada, previsible y obviada por el Ayuntamiento de Montilla

Mientras me dirigía al Castillo de Montilla para comprobar in situ los daños producidos por el fuego, un sonido constante de vecinas y vecinos barriendo las puertas de sus casas y bares me acompañó hasta el Mirador de la Escuchuela.

Subo por el sendero hormigonado y empiezo a ver las secuelas que ha dejado el incendio que se produjo la tarde de ayer en la ladera del Castillo, fuego mas que anunciado por esta casa el mes pasado, y cuyo aviso solo tuvo nulo resultado por parte del Gobierno socialista local.

Mientra el común de los montillanos se estaba preparando para almorzar, a eso de las 14:30 los vecinos de la zona, dieron a voz de alarma sobre este nuevo incendio en la cara norte del Castillo de Montilla, al que la rápida actuación de Policía Local y los Bomberos hicieron que no llegara a mayores. GRACIAS, que también hay que decirlo.

Me cuesta imaginar los motivos por los que, a pesar de la existencia de un bando municipal para que los solares estuvieran limpios de maleza antes del 15 de Julio, el aviso de los vecinos a principios y nuestro artículo a finales de Agosto, el resultado haya sido el de siempre: dejadez y fuego.

Tras la inspección de los daños, vuelvo a dirigirme a casa aliviado por la falta de daños personales mientras sigo escuchando el sonido de las escobas contra el suelo de los afanados vecinos que quieren seguir disfrutando de una Montilla limpia, con lustre y no una abandonada y ennegrecida por el hollín de un fuego más que avisado.

Antonio Galán