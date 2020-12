Varapalo judicial a Monsecor tras la sentencia recibida

compártelo en

El Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba da la razón a las empleadas en ayuda a domicilio de Monsecor al aplicarle desde el 2002 el convenio nacional y no el extra estatutario.

L@s trabajadoras de la ayuda a domicilio de Monsecor no ha podio finalizar mejor este 2020, al conseguir que la justicia les de la razón en el conflicto colectivo que tenían con la empresa por aplicarle un convenio extra estatutario y no el nacional de ayuda a domicilio, lo que les hacia sufridoras de una merma en lo económico y en derechos, no propio de un país como España.

Tras ganar las elecciones sindicales Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, CTA,, allá por agosto del 2019, se inició una serie de negociaciones infructuosas con la empresa que, ante la imposibilidad de acuerdo, terminó en el juzgado y su consiguiente sentencia 326/2020 del Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba que dice DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de los Convenios Colectivos extra estatutarios y Acuerdos de modificación /revisión de los mismos que han regulado las relaciones laborales en la empresa desde el año 2002 y, en sustitución de los mismos, procederá la aplicación de los Convenios Colectivos estatales en el sector de la Ayuda a Domicilio que han estado en vigor desde el 01/01/2002 hasta la actualidad, con todos los efectos jurídicos y económicos derivados de los mismos y en relación a todos los trabajadores/ras incluidas en el ámbito de este procedimiento de conflicto colectivo.

La huelga sin huelga

Hay que recordar que las trabajadoras de ayuda a domicilio de Monsecor llevan en huelga los fines de semana desde el 12 de marzo, derecho a la huelga muy mermado por los informes técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla, que hicieron que la Junta de Andalucía decretara unos servicios mínimos sumamente altos, lo que de facto dejaba sin el efecto su derecho a la huelga.

Esta sentencia, si bien es recurrible, da aliento y esperanza a unas trabajadoras cuya labor no tiene precio

Antonio Galán