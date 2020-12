Triple medallero de Antonio Pérez Núñez en Montenmedio

compártelo en

El montillano Antonio Pérez Nuñez ha conseguido una medalla en el campeonato de España y dos mas en el campeonato de Andalucía celebrados en Montenmedio (Vejer de la Frontera)

Esta semana hemos sabido como nuestro paisano Antonio Pérez Nuñez Caballos ha conseguido subir tres veces en el podium de la gaditana finca Montenmedio:

Bronce en el Campeonato de Andalucía de completo

Bronce en el Campeonato de España de prueba de obstáculos

Plata por equipos en el Campeonato de España de completo

Antonio Perez Núñez reparte su día a día estudiando por la tarde para poder dedicarme al caballo profesionalmente y por la mañana entreno los caballos

No, sin pocos reparos, este veinteañero nos ha concedido una entrevista venciendo su natural modestia y timidez.

Montilla Abierta: Bueno Antonio enhorabuena por los éxitos cosechados, cuéntanos, ¿desde cuando te dedicas al mundo de los coches de caballos?

Antonio Pérez Nuñez: En 2017 empecé a competir en limonera

M.A.: ¿Quién te metió el gusanillo en el mundo de los coches de caballos?

AP.N.: Mis inicios fueron con mi abuelo que siempre ha estado vinculado con el caballo y más tarde conocí a Antonio Espejo y Juan Robles con los que empecé con el enganche y he ido evolucionando

M.A.: y, ¿por que limonera y no cuartas?, por ejemplo

AP.N.: La limonera es algo para iniciarte, empecé limonera y ahora estoy compitiendo en tronco y poco a poco evolucionando intentaré poder competir en cuarta

M.A.: ¿Qué cuidados ha de procurar el cochero hacia su carro y sus caballos?

AP.N.: Tener siempre todo impecable, el coche bien cuidado y limpio y los caballos bien cuidados y con su entrenamiento adecuado

M.A.: ¿practicas algún deporte para estar en forma?

AP.N.: Ahora mismo deporte poco, no tengo prácticamente tiempo con el entreno y cuidado de los caballos y los estudios

M.A.: ¿La pandemia del Covid19 ha castigado mucho tu deporte?

AP.N.: Un poco si, al no tener una pista cerrada he visto limitado el entrenamiento pero en ningún momento he dejado de entrenar, porque al dejar de entrenar de golpe vienen los problemas en el caballo

Dejamos a Antonio Pérez Nuñez que siga con su trabajo , con la firme esperanza de que pronto tendremos mas noticias positivas de esta joven realidad en el mundo hípico.

Antonio Galán