Solo se accederá a Puerta de Aguilar por la Avenida de Andalucía

La nueva organización del tráfico urbano de Montilla en la que solo se podrá acceder al centro, desde la Puerta de Aguilar por la Avenida de Andalucía, levanta ampollas entre los vecinos y usuarios de las calles afectadas

A instancias del Jefe de Policía de Montilla Francisco José García Zamora, como Delegado de Seguridad Ciudadana y Rafael Llamas como alcalde han aprobado la reorganización de la entrada al casco histórico de Montilla, desde el cruce de Curtidores-Parra-Av de Andalucía., es decir si vienes de:

C/ La Parra: solo puedes continuar por la Ronda de Curtidores o Puerta de Aguilar.

Ronda de Curtidores: Solo Avd Andalucía

Avd Andalucía: cualquier dirección

El anuncio, precipitado y falto de consenso, ha pillado a la mayoría de los montillanos de fin de semana, por lo que la poca atención a redes sociales, que es donde lo ha publicado el Ayuntamiento y Policía Local, conseguirá un buen caos los primeros días de aplicación.

Comunicación CERO patatero

A pesar del amplio presupuesto que maneja comunicación del Ayuntamiento de Montilla tanto directamente con gabinete de prensa, Community manager, etc, a lo que hay que añadir los indirectos en cuñas, vídeos y anuncios en medio amigos, desde montillabierta.es hemos comprobado como ni desde el Ayuntamiento en general ni desde la particular de la Policía Local, se ha publicado nada de estos radicales cambios.

Web de la Policía local de Montilla actualizada a 31 de Mayo del 2020

Entendemos que para el consistorio si no tienes Facebook o Instagram, no tienes derecho a la información. Miedo me da el día que descubran Tiktok, y nos alegren los días con mas joviales vídeos restrictivos.

La Zona azul vuelve a cobrar

A pesar de la muy celebrada acción suspensión de la zona azul en Montilla, a partir de mañana 1 de Junio, volverá a activarse.

A pesar de que la duración de la suspensión iba a ser hasta la finalización del Estado de Alarma, no se entiende este cambio de actitud de la alcaldía de Rafael Llamas, ya que:

Seguimos en estado de alarma, como nuestro Presidente Sánchez nos recuerda cada quince días a los ciudadanos y las fuerzas independentistas. Con aparcamientos libres se fomentaría mas y mejor la llegada de los clientes propios y de otras localidades, cosa tan necesaria para el castigadísimo comercio local.

Salvo consenso con los sufridores de esta medida, cosa que no nos consta, la única explicación viable es el afán recaudatorio, ante la merma producida por la bajada general de actividad empresarial.

Por cierto, en este maremágnum de noticias inquisitoriales, el terroncito de azúcar consistorial es que se reanuda el servicio de Transporte urbano, el que no se consuela es por que no quiere.

El recorrido que cubrirá será: Estacion BUS / Conde de la Cortina / Avd.Malaga / Hospital / N331 / Avd.Jose Padillo / Avd.Andalucía / Boucau / Avd.ltalia / Marqués de la Vega / Avd Granada / Llano Palacio / Gran Capitán / Santa Brígida / Marques De la Vega / Avd de Italia / Boucau / Avd Andalucia / Conde de la Cortina.

