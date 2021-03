Siete de cada diez mujeres tendrían más hijos con una conciliación adecuada

compártelo en

Las mujeres andaluzas tienen 1,3 hijos de media, pero 7 de cada 10 habrían tenido más si contaran con medidas de conciliación que les permitieran no perder capacidad económica. Así se desprende del estudio ‘Conciliar en Andalucía’, realizado por la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, para la Secretaría General de Familias, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

La secretaria general de Familias, Ana Mata, y la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena, han presentado este jueves los resultados de este trabajo de investigación, solicitado para aportar un diagnóstico de la situación de las madres andaluzas, así como recomendaciones al Plan de Familias que tramita en estos momentos el Gobierno andaluz.

Entre las recomendaciones del informe están repensar las medidas de conciliación para que éstas no sean un freno a la carrera profesional de la mujer. El 92% de las excedencias por cuidado de menor en Andalucía las cogen mujeres. En este sentido, se considera prioritario trabajar a favor de una transformación de los valores empresariales.

Según la investigación realizada por la Asociación Yo No Renuncio durante la segunda ola del coronavirus, en noviembre, y con respuestas de 1.022 mujeres, las madres andaluzas reclaman flexibilidad en sus horarios de trabajo, permisos laborales si deben cuidar en casa a sus hijos e hijas y apoyos formales por parte de las administraciones para el cuidado de menores (servicios flexibles, gratuitos o de precio asequible, para atender a los menores).

«Necesitamos flexibilidad de entrada y salida. A veces no llegas sólo por unos minutos y te ves obligada a pagar comedor o extraescolares», dice una de las encuestadas.

Medidas para la conciliación

Durante la presentación, Ana Mata destacó que «el primer Plan de Familias de Andalucía incluye una línea destinada a medidas que faciliten la conciliación y corresponsabilidad, un eje prioritario para la Junta de Andalucía». El plan establece 16 medidas sobre 5 objetivos operativos y 2 objetivos estratégicos.

La secretaria general de Familias destacó la necesidad de impulsar la coordinación institucional para abordar las medidas contempladas en el Plan, «puesto que se trata de políticas que no son exclusivas de una u otra consejería«. El Plan de Familias de Andalucía, que está en fase de tramitación y será finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno, será también la base de la Ley de Familias de Andalucía, en fase de elaboración.

Según los estudios que maneja Yo No Renuncio, el 34% de las mujeres andaluzas ha sufrido algún tipo de discriminación laboral relacionada con su maternidad: no ha sido ascendida, se le han retirado responsabilidades o ha sufrido rechazo por parte de su entorno laboral. Es un dato similar a la media española, que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en conciliación y corresponsabilidad para que las mujeres no renuncien a su trabajo por ser madres ni a ser madres por su carrera profesional.

Además del futuro Plan de Familias en el que ya trabaja la Junta de Andalucía, la asociación considera importante avanzar en campañas de corresponsabilidad para las empresas, fundamentalmente pymes, con talleres de sensibilización que demuestren las ventajas de mejorar sus políticas de conciliación.

Los datos de ‘Las Invisibles’ que recoge ‘Conciliar en Andalucía’ revelan que una de cada tres mujeres andaluzas que trabaja por cuenta ajena (33%) no dispone de ninguna medida que favorezca la conciliación, ya sea horarios de entrada y salida flexibles, jornada intensiva o adaptación horaria. Tan sólo un 16% de las trabajadoras de Andalucía (igual que la media española) disfruta de jornada intensiva en el trabajo. Igualmente, sólo el 23% cuenta con horario flexible de entrada y salida y una de cada cuatro (26%) puede elegir los días de vacaciones.

Equilibrio laboral, familiar y personal

El estudio evidencia que 6 de cada 10 mujeres andaluzas que trabajan en empresas privadas y 5 de cada 10 autónomas se sienten «insatisfechas» con el equilibrio de su vida laboral, familiar y personal.

Al igual que sucede en el resto de España, cuando un menor se pone enfermo y no puede asistir a clase, es la madre andaluza la que interrumpe su jornada (43%), seguida de la abuela (33%). Sólo en el 8% de los casos son los padres los que se quedan en casa con el menor. Todo este cúmulo de circunstancias lleva a que 7 de cada 10 mujeres andaluzas se sientan solas en la crianza de su hijos e hijas.

Además, el informe ‘Somos Equipo’ destapó que el 50% de las mujeres andaluzas renuncia a su carrera profesional al ser madre: se acoge a una reducción de jornada, pide una excedencia o directamente abandona el mercado laboral. El 49% de las que no son madres augura que renunciaría al llegar la maternidad. Este contexto penaliza a la mujer en el mercado laboral, merma su calidad de vida y también la cuantía de sus futuras pensiones.