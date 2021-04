Sensibilidad, honestidad, humanidad y gran capacidad de trabajo definen a Marcos Bellido Sánchez

compártelo en

Carta abierta de Mari Carmen Rodríguez, enfermera de enlace del Centro de Salud de Montilla que en su nombre y el de todos sus compañeros quiere agradecer públicamente la labor realizada por Marcos Bellido Sánchez, enfermero de la Residencia San Juan de Dios de Montilla, en estos tiempos duros de Covid19.

De todos es sabido que suele haber dos variantes que determinan los comportamientos de cada ser humano: una es el contexto en el que se da una situación y otra la actitud con la que nos enfrentamos a ella. Esa forma de responder a esos momentos difíciles es lo que realmente define lo que somos.

La pandemia vivida por la Sars-Covid-2 nos ha obligado a todos a emplearnos a fondo, pero siempre hay alguien que nos enseña, con su intuición y su manera de ser y actuar.

Una de esas personas, con la que he tenido la suerte de cruzarme en la vida es Marcos Bellido Sánchez, enfermero de la Residencia San Juan de Dios de Montilla.

Debo destacar de él su sensibilidad, honestidad, humanidad y gran capacidad de trabajo para lograr que su residencia se haya convertido en un oasis de tranquilidad y paz.

Marcos posee esa motivación intrínseca que lo convierte en un ser proactivo que se adelanta a los acontecimientos, un alto nivel de comunicación expresado en escucha activa, asertividad, empatía y esa gota de humor tan necesaria como agradable.

Ha tenido que gestionar su trabajo desde otra perspectiva pero ha sido capaz de crear nuevos escenarios que han mejorado la asistencia de sus abuelos, todo ello con un alto grado de responsabilidad que lo convierte en un PROFESIONAL ÚNICO que ha sabido compaginar su experiencia y profesionalidad con sus grandes dotes humanas.

Has logrado imprimir a tu residencia tu marca personal. No cambies nunca Marcos.

Gracias por estar ahí.

P. D. «Sentirse agradecido y no expresarlo es como envolver un regalo y no darlo» William Arthur Ward

Mari Carmen Rodríguez

enfermera de enlace del Centro de Salud de Montilla