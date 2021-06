Repaso al gobierno municipal de Castro del Río por parte de Izquierda Unida

compártelo en

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castro del Río ha planteado en el apartado de ruegos y preguntas del Pleno del 24 de junio, una serie de cuestiones de interés para la localidad

Teatro Municipal

Por el conocimiento que tenemos de los precios expuestos en su día en la Junta de Portavoces, nos parecen excesivos para la economía de este pueblo. De acuerdo en que hay que mantener los servicios públicos, pero hay actividades que de no ser subvencionadas no sería posible el acceso de la población. Nos parece que el precio de 30/20 euros para algunos de los espectáculos es inaccesible para muchas familias.

Tampoco creemos que sea correcto la copa que se ofrecerá a un reducido número de personas de ésta localidad, siendo los más acertado en la terraza del mirador una copa abierta a toda la población. Por eso nos parece poco adecuado. Planteamos algún tipo de descuento para personas en vulnerabilidad. Rebajar el precio o que se busquen otro método para que la cultura sea accesible a todo el mundo.

La gente está saliendo de una crisis no le quitemos esa alegría por no poder pagarla Por otro lado creemos que no pasa nada porque se reconozca por los anteriores gobernantes que el Teatro Municipal estaba prácticamente finalizado. En dos años no se ha hecho nada para su apertura, salvo en las últimas semanas.

Mantenimiento municipal

Sobre la jardinería seguimos insistiendo en el mal estado de parques y jardines y en el retraso de más de dos años en las obras del Parque Municipal, de los cuales la anterior Corporación dejó más de 60 mil euros, sin que hasta la fecha se hayan ejecutado. Seguimos también insistiendo en la retirada de la maleza seca de los arrastres del río, focos de contaminación y mosquitos.

En cuanto a los jardines colgantes de la Plaza, todos ellos están secos, por lo que creemos que la empresa contratada de fuera o no ha tenido en cuenta el riego o no se ha cuidado. Retírenlo por favor.

Sobre los cursos de natación la información que se ha dado a la población ha sido escasa y con escaso tiempo para las inscripciones, según se nos han quejado algunas familias. Hasta el día de la fecha y han transcurrido ya varias semanas, concretamente el 2 de junio no se ha entregado a este grupo, el expediente completo de las obras de nueva calle de acceso al paseo peatonal en la zona conocida como el molino Poncima.

Solicitamos que:

se restaure el mural de la piscina municipal

Se ilumine el puente peatonal de acceso a la Dehesilla

Se instale una rejilla en las inmediaciones del camino de la Polonia con la Generala

Los arrastres de la lluvia invaden la Condesa.

Instar a la Junta de Andalucía a que lleve obras de mejoras en los interiores en las viviendas de alquiler en la calle 28 de febrero. De nuevo reiteramos la necesidad de limpieza viaria ante la suciedad que hay por falta de personal y la de los Parques periurbanos.

Personal

Cuál es el estado actual de los contratos de relevo para jardinería y cementerios. Preguntamos al Equipo de gobierno si se ha planteado devolver el mercadillo a su sitio tradicional. Se nos ha planteado a este grupo, por vecinos, comercios e incluso por los propios vendedores del mercadillo. ¿Se están tramitando con celeridad los bonos del programa refréscate en la piscina?

Observamos con precaución como el empleo, en la mayoría de los casos, es para gente de fuera de nuestra localidad.. Nuestra propuesta de llevar a cabo un Plan de Empleo Juvenil, a pesar de ser aprobado por unanimidad, no se lleva a cabo. La falta de transparencia en la contratación es total.

La frase “que mala suerte tienen algunos para trabajar en el Ayuntamiento y otros que buena suerte” , se vuelve ahora en contra de los que hicieron de la política de personal el leit motiv para el desgaste del gobierno local de entonces. Para este viaje no se necesitaban alforjas.

Han pasado más de dos años y vemos con preocupación que la construcción de la Ronda Sur, concretamente el tramo entre Llano de la Fuente y calle Cuchilleros no se va a llevar a cabo. Algo sobre lo que insistía constantemente el que ahora tiene su responsabilidad, el portavoz del PP, tanto en la gestión del área de personal como de Urbanismo está siendo nefasta.

Por último, ¿ se han elaborado las bases de Policía local para cubrir las vacantes de la plantilla?

Redacción: Izquierda Unida Castro del Río