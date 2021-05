compártelo en

Debido al caos generado por el equipo de gobierno con los bonos de comercio, Sergio Urbano, portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos en Montilla ha lamentado que “40 días después de su aprobación en pleno, no han empezado ni la campaña publicitaria que nos justificaron “

El Grupo Municipal de Ciudadanos Montilla lamenta el caos generado en el arranque de la nueva edición de los Bonos de Comercio, “la campaña debió empezar el pasado viernes 14 y los comercios aún no saben cómo deben

proceder”, ha expresado Urbano.

Sergio Urbano ha indicado que “se ha hecho un reparto desigual de los bonos de comercio, sin contar con comercios no asociados a AEACO (que es quien gestiona la campaña) y 40 días después de su aprobación en pleno, no ha empezado ni la campaña publicitaria que nos justificaron”.

Según el portavoz de la formación naranja, “los comerciantes no saben si deben o no inscribirse o si los bonos los llevarán los clientes” por ello, y ante la necesidad de que esta nueva edición de Bonos fluya y reactive el consumo, “desde Ciudadanos pedimos seriedad al Delegado de Desarrollo Local y que facilite la información a comerciantes y ciudadanos. No es admisible que haya comercios que faciliten bonos a sus clientes y otros comercios no tengan noticias de su existencia , ni de como hacerlos llagar a su clientela”

Por último, “desde Ciudadanos exigimos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla que ponga en marcha la campaña publicitaria, que fue descontada de la partida destinada a los bonos y que va tarde”, ha finalizado Sergio Urbano.