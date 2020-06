Montilla excluida del Programa de Refuerzo Educativo Estival

compártelo en

El Ayuntamiento expresa su malestar por al decisión de la Junta de Andalucía de excluir a Montilla del Programa de Refuerzo Educativo Estival

El Ayuntamiento de Montilla, a través de su concejal de Educación, Participación Ciudadana y Consumo, Valeriano Rosales, ha manifestado su malestar “por la decisión de última hora de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de negar a Montilla la participación en el Programa de Refuerzo Educativo del Periodo Estival destinado a los centros docentes públicos de nuestra Comunidad Autónoma”.

Estas declaraciones surgen “ante la falta de una justificación por parte de la Delegación Provincial de Educación sobre la decisión de no incluir a Montilla en este programa a pesar de que dos colegios de la ciudad, el CEIP San José y el CEIP San Francisco Solano, lo solicitaron y de que un número significativo de familias con hijos matriculados en dichos centros educativos han expresado el deseo de participar en este programa”.

“Todavía no nos han comunicado los criterios y motivos que han llevado a la Junta de Andalucía a dejar fuera de un programa educativo a familias montillanas que, a día de hoy, siguen presentando solicitudes en las secretarías de los colegios donde se educan sus hijos”, ha afirmado Rosales, quien ha puesto de manifiesto el apoyo decidido del Ayuntamiento a los centros educativos de la ciudad y se ha ofrecido para “hacer las gestiones que sean necesarias para que se corrija esta decisión de la Junta de Andalucía para que Montilla, un municipio con más de veinte mil habitantes, no se vea discriminada”.

“Personalmente, no pierdo la esperanza de que se produzca una rectificación por parte de la Delegación y, a tal efecto, seguimos, tanto desde los centros educativos afectados como desde el propio Ayuntamiento insistiendo para que las familias montillanas que lo deseen puedan optar, en igualdad de condiciones que los otros municipios, a un programa educativo que se financia con fondos públicos”, ha concluido Rosales.

Por su parte el alcalde de Montilla, Rafael Llamas solicita una explicación por parte de la Delegación. “Necesitamos saber por qué si nuestros colegios estaban provisionalmente admitidos ahora no aparecen en la resolución definitiva. No entendemos cómo una medida tan urgente y necesaria destinada a familias más vulnerables no se haya ofrecido a todos los ayuntamientos teniendo en cuenta que este año los alumnos y alumnas han visto mermado su desarrollo escolar.

Desde el Ayuntamiento se ha transmitido a la Delegación de Educación que reconsidere a Montilla y que lo traslade a su vez a la Junta de Andalucía. “Este tipo de programas no deberían dejarse a la arbitrariedad y discrecionalidad sino a los propios centros y al voluntarismo de los profesores. Nosotros creemos que este plan debería llegar de forma unitaria a todos los municipios de Andalucía. Tenemos la esperanza de que Montilla sea reconsiderada y que sus ciudadanos puedan hacer uso de este servicio de refuerzo” comentó Llamas.