Montilla, Aguilar y Fernán Núñez aumentan mientras que Lucena ralentiza los positivos Covid19

En el día a día de la lucha contra el Covid19, Montilla, Aguilar y Fernán Núñez siguen aumentando sus casos Covid19, mientras que Lucena ralentiza la subida de positivos.

Tras cotejar los datos de suministrados por la Consejería de Salud y Familias, el acumulado de positivos Covid19 en los últimos 14 días, la actualidad vírica oficial se sitúa de la siguiente manera, a fecha de hoy:

Aguilar de la Frontera : 52 ( +19 con respecto a ayer ) positivos Covid19 respecto a ayer

: 52 ( ) positivos Covid19 respecto a ayer Cabra: 31 (+5)

Castro del Río: 3 (-7)

Espejo: 2 (=)

Fernán Núñez: 33 (+6)

La Rambla: 2(+1)

Lucena: 221 (+7)

Montalbán de Córdoba: 1 (-1)

Montilla: 39 (+16)

Montemayor: 2 (=)

Moriles: 6 (=)

Monturque: 2 (+1)

Nueva Carteya: 4 (-3)

Santaella: 1 (= con respecto a ayer)

A parte de los descensos o falta de incrementos por Covid19 de Montalban, Montemayor y Nueva Carteya, cabe señalar la desaparición de infectados en Doña Mencía que sale del listado de positivos Covid19 de la provincia.

