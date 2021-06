Mantener el poder a base de indultos

compártelo en

La plana mayor del Partido Popular de Córdoba se ha reunido hoy en Montilla para la campaña de recogida de firmas contra los indultos de Pedro Sánchez a los independentistas.

A los pies de San Francisco Solano, la presidenta popular de Montilla Auxiliadora Moreno se ha visto arropada por el vicesecretario de Municipal del Partido Popular de Córdoba Félix Romero, la coordinadora de Fomento Cristina Casanueva, el diputado provincial Guillermo González y afiliados y simpatizantes en esta campaña de recogida de firmas contra los indultos que el presidente Pedro Sánchez quiere hacer a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo

Referéndum ilegal

Recordemos que en octubre de 2017, diversos partidos y miembros de la Generalitat organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar la comunidad autónoma de Cataluña del resto de España, a través de lla proclamación de la independencia.

En 2019, el Tribunal Supremo condenó a los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, etc.) por delitos de sedición y/o malversación a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación.

El poder a toda costa

Tras las elecciones generales de noviembre de 2019, el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños con respecto a las celebradas siete meses, por lo que la necesidad de pactar a cualquier precio con quien fuera necesario se hizo acuciantes, para permanecer en el poder.

El gobierno Sánchez propuso realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro de una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.

Una reforma que como explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque «es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos» (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).

A pesar de que Fiscalía y el Tribunal Supremo se oponen al indulto, en un demoledor y clarísimo informe en el que explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar «los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional«, el Presidente Sánchez no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.

Por todo ello, el Partido Popular esta realizando esta campaña de recogida de firmas a nivel nacional, para que se respete la independencia de las diferentes instituciones del Estado, las decisiones judiciales y que no se concedan indultos a aquellos que pretenden reincidir en los mismos delitos de los que ya han sido condenados.