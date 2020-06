compártelo en

La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad ha organizado en Córdoba para este 20 de Junio, una manifestación en defensa de la sanidad pública

Según la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad, la crisis del coronavirus ha destapado la situación del sistema sanitario en el estado español. Años de privatizaciones y recortes se han plasmado en el espectáculo de estas semanas:

atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados con pacientes por los suelos, profesionales obligados a decidir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianos en las que los infectados y las muertes sin atención han sido la tónica general, centros de minusválidos psíquicos, cárceles y CETIs

de los que ni se habla…….

Hay responsables: políticos que aprobaron la Ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados que no han defendido el interés general, empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad,….y la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba.

Hoy, la realidad es otra. Todos y todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención.

No podemos volver a la situación de partida. Los de siempre pretenden hacer tabla rasa y volver a la situación previa, en la que ya el sistema estaba desmantelado.

En junio de 2019, según cifras oficiales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras, los seguros privados (esos que han desaparecido en la pandemia), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa.

Es el momento, y la responsabilidad es nuestra. Estamos obligados a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarles a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores.

Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra los productores de enfermedad…….es decir para prevenir lo que no sabemos curar. Para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general. Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad

Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad

La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad esta constituida por profesionales del sistema sanitario y usuarios/as y, así como organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas (Plataforma Sindical EMT, Solidaridad Obrera, CNT Graficas, CNT Villaverde, CNT Aranjuez, Sindicato Asambleario de Sanidad)

El objetivo de esta coordinadora es aunar esfuerzos y organizarse para luchar por un sistema sanitario de calidad, que atienda a todos/as sin exclusiones, dotado de mecanismos de gestión democrática por parte de trabajadores y población, y en el que la actuación sobre los determinantes socio económicos y medioambientales de la enfermedad sean prioritarios.