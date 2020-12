Los Servicios Sociales son premiados por su labor

compártelo en

Los Servicios Sociales Municipales de Montilla han sido reconocidos dentro de la categoría de instituciones públicas por su labor en materia de servicios sociales y de política social.

El alcalde Rafael Llamas, en representación del Ayuntamiento de Montilla, acudió este lunes a Madrid para asistir al XXVII Congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS), un acto que servía además para realizar la entrega de premios anuales de la Asociación en sus diferentes modalidades.

Rafael Llamas agradeció en primer lugar a AEDYGSS por volver a premiar el trabajo del Ayuntamiento Montilla, subrayando que “en este año tan complicado, este premio tiene que ir destinado al equipo de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla”, acordándose de manera particular de “Carmen Galisteo, su directora”, pues “hemos sido pioneros en Andalucía respecto a ese trabajo en Servicios Sociales”

Asimismo, el primer edil montillano recalcó que “conjuntamente con la educación, los servicios sociales no solo tienen una rentabilidad evidentemente social, sino también económica, y sería conveniente sacar esos números y que todos los Ayuntamientos que apostamos por unos servicios avanzados tengamos también un retorno económico importante”, para apostillar puntualizando que “yo no pido que nos den más, pero que no nos quiten, y que tenemos que estar atentos para que los servicios sociales públicos no tengamos que dar pasos atrás por la falta de financiación”.

Por su parte, según la propia Asociación, “que haya ayuntamientos que hayan decidido autoevaluarse como administraciones capaces de detectar el valor de la proximidad en esos derechos que son propios de los Servicios Sociales de su responsabilidad y que, además, hayan decidido hacer públicos sus resultados, merecen el reconocimiento de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”, puesto que “no se puede mejorar lo que no se mide”.

Además, se detalla que “el hecho de medir la eficacia y la eficiencia de los Ayuntamientos en la prestación de los Servicios Sociales evidencia una clara intención de mejora de todos los que han tomado la decisión de aplicarse el Índice DEC de nuestra Asociación”, por lo que “hoy queremos reconocer a todos ellos, felicitarlos por la decisión tomada y animarlos a perseverar en la misma”.

Además de Montilla, el resto de instituciones premiadas en dicha categoría son Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Arganda, Calatayud, Ciutadella de Menorca, Cullera, Enterría, Fuenlabrada, La Rinconada, Madrid, Maó, Miranda de Ebro, Quart de Poblet, Parla, San Fernando de Henares, Sant Adriá de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sevilla, Vélez Málaga y Villajoyosa.