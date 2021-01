Los populares aguilarenses recogen firmas para una nueva Cruz de las Descalzas

compártelo en

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera Ascensión Pérez ha mostrado su pesar por los últimos acontecimientos vividos en esta ciudad que han concluido con la retirada de la Cruz anexa al Convento de las Descalzas y su posterior arrojo a un vertedero de otro municipio. “Arrojar la Cruz a un vertedero delata la verdadera intención de la Alcaldesa que no es otra que la revancha ideológica y el ataque a un símbolo cristiano”, afirma.

Según la portavoz popular, una amplia mayoría de los vecinos de Aguilar y miles de ciudadanos de toda la provincia de Córdoba, de Andalucía y de España han mostrado su consternación por este hecho tan lamentable. “Estamos impresionados por el sectarismo de su Alcaldesa de Aguilar, por el fondo y por las formas, y porque ha llevado a cabo esta aberración sin contar con el consenso de nadie, sin información a la Corporación Local ni al pueblo de Aguilar, sin ningún tipo de transparencia, y encima quiere culpar a otra administración”, dice y añade, “y más aún cuando hemos sabido que la Cruz fue descuartizada por completo en el día de ayer”.

La Cruz de las Descalzas no contenía simbología franquista ni se consideraba afectada por la Ley de Memoria Histórica, comenta Ascensión Pérez, tan solo era un elemento no protegido por Cultura anexo a un templo religioso; si molestaba para la remodelación de la plaza, o si había filtraciones de agua del arriate a la iglesia, la Alcaldesa podría haber solucionado el problema trasladando la Cruz a otro espacio de la ciudad. “Arrojando la Cruz a un vertedero hemos comprobado la verdadera intención de la señora Carmen Flores, que no ha sido otra que pasar por encima de la simbología religiosa que ese elemento representa y levantar la bandera de la revancha ideológica y sectaria propia del comunismo ante sus seguidores”, afirma tajante.

Por ello, el Partido Popular de Aguilar de la Frontera ha registrado hoy en el Ayuntamiento una solicitud reclamando información para conocer en profundidad todo el procedimiento que ha llevado a este acontecimiento lamentable, que la Alcaldesa ha llevado a cabo de forma unilateral sin diálogo ni consenso con nadie, haciendo un mal uso de la mayoría absoluta que tiene en el Pleno municipal. “Tanto el expediente como la demolición de la Cruz nos suscitan serias dudas; vamos a analizarlo en profundidad por si diera lugar a un procedimiento legal”, dice.

Así mismo los populares aguilarenses van a iniciar una campaña de recogida de firmas on line para reclamar a la Alcaldesa de IU que una de similares características en un espacio público de esta ciudad. “Apelamos a la sensibilidad no solo de nuestros votantes y afiliados, sino a todos los vecinos que se han visto agraviados con la decisión de la Alcaldesa de derribar la Cruz de las Descalzas y arrojarla a un vertedero de otro municipio; sabemos que hay personas de cualquier ideología que se han sentido ofendidos por esta lamentable acontecimiento”, dice Pérez.

Y en último lugar la portavoz popular ha lamentado que el buen nombre de Aguilar de la Frontera se haya visto manchado por un suceso de este tipo propiciado sola y exclusivamente por la decisión sectaria y revanchista de la Alcaldesa.