La contratación indefinida sube levemente por el empuje de las conversiones mientras que el final de la campaña de aceituna marca Andalucía con el aumento del paro.

Al contrario de lo que ha ocurrido como tendencia en el conjunto del país, el paro ha subido en Andalucía en 674 personas, un 0,08%. “El final de la campaña de la aceituna en Jaén vuelve a dejarnos unas cifras alarmantes de paro en la provincia. No son solo los 4.498 parados de este mes, es que esta cifra es mayor que el año pasado, cuando el paro no subió tanto con el fin de la campaña. El paro de 2020 ha subido casi un 7% en la provincia con respecto al año pasado. Jaén vive económica y culturalmente de la aceituna, pero no hay que olvidar que se trata de un empleo estacional que debería tener un mayor seguimiento en la industria transformadora, que fijara puestos de trabajo todo el año”, analiza Jesús Postigo, coordinador general de USO-Andalucía.

El fin de la aceituna también toca a Córdoba, donde el paro se incrementa en un 2,26% con respecto a enero, y a Granada, con un 0,90%, aunque con mejores cifras con respecto a 2019 que las de Jaén. “La nota positiva la ponen Huelva, con una nueva campaña agrícola, y Cádiz, donde los carnavales tiran del turismo y de la contratación de Servicios, aunque efímera”, lamenta Postigo.

En general, “la economía en Andalucía se ralentiza, baja la contratación tanto en cómputo mensual como anual. Ha subido ligeramente la contratación indefinida, aunque nos quedamos aún muy lejos de unos números deseables, en un 5,4%. Más de la mitad han sido conversiones, no contratos indefinidos iniciales, fruto de aflorar contratación en fraude de ley. Solo ha crecido el número de contratos en Huelva, donde, sin embargo, caen los indefinidos”, resalta el coordinador general de USO-Andalucía.

Por último, Jesús Postigo quiere remarcar que “nuestra comunidad sufre una de las mayores brechas de género de España: el 59% de las personas al paro en Andalucía son mujeres. Además, dos de cada tres de los parados que se consideran sin empleo anterior, donde se incluyen los de larga duración, también tienen rostro de mujer”.