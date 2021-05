Jacinto Delgado listo para la «Everesting Trail por los sanitarios»

compártelo en

El montillano Jacinto Delgado se encuentra preparando la Everesting Trail por los sanitarios que recorrerá 150 kilómetros el próximo 25 de junio.

Hoy se ha presentado en el Hospital Punta de Europa de Algeciras la Everesting Trail por los sanitarios, que partirá a las 12 de la mañana del 25 de junio de su puerta principal, con el objetivo de recorrer un total de 150 kilómetros durante más de 30 horas seguidas.

Esta dura prueba lleva el nombre de Everesting Trail por los sanitarios por incluir un desnivel de más de 8.800 metros, alcanzando así la altura del monte Everest y transcurrirá también por el Parque Natural de Los Alcornocales.

Junto al ultra corredor Jacinto Delgado han asistido a la presentación el gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, Jesús Fernández Galán, el presidente del Club CD Trail Team 3×4 Algeciras, Paco Grimaldi, y por el delegado provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, José Luis Jiménez. También ha estado presente el subdirector de enfermería del Área Sanitaria, Juan Antonio Sánchez.

Hemos aprovechado la coyuntura para preguntarle a Jacindo Delgado del porque el hacer este duro reto.

Jacinto Delgado: Creo que es lo mínimo que lo sociedad tiene que agradecer a alguien es a los sanitarios que han demostrado que han estado por encima de políticos y por encima de muchos arriesgando su vida y la de sus familias día tras día.

En mi caso, mi mujer ha estado ahí al frente como auxiliar de enfermería, así que lo he vivido en primera persona. Como yo, aparte de trabajar en mi trabajo, se lo puedo demostrar de pocas maneras como no sea corriendo, que no se me da tan mal, pues hay esta el reto. ¡Vamos a correr!.

Montilla Abierta: ¿El reto es solo en reconocimiento a los sanitarios?

J.D.: Al referirme a los sanitarios me refiero desde médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, conductores, limpiadoras, seguridad, cocina, logística ….., eso es un gran equipo y si el equipo no funciona, no funciona nada. Lo que está claro es que sin políticos si funciona.

Mi reto va a la sanidad como tal, como profesionales de un colectivo que tiene muchos oficios y todos han dado el máximo, al igual que policía, guardia civil, militares……etc, pero a mi me llega más cerca lo de la sanidad.

Antonio Galán