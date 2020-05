Irregularidades laborales en la campaña del ajo

compártelo en

Ante el inicio de la campaña del ajo, el sindicato CTA señala como responsables de las irregularidades laborales detectadas en la misma a la patronal, inspección de trabajo y a la UGT.

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, CTA arremete contra todos y contra todos anta las irregularidades detectadas para con los trabajadores de la actual campaña del ajo, dado mas si cabe su responsabilidad al ser uno de los actores necesarios para que muchos de estos jornaleros participen en la misma.

Antecedentes

Según CTA, a mediados del mes de abril, el Delegado de Empleo de la Diputación y Alcalde de Montalbán, se puso en contacto con C.T.A., púes la institución provincial y la patronal agraria del ajo, temía que este año, por el problema del COVID-19 no iban a poder contar con la mano de obra inmigrante. Y la campaña podía estar en peligro.

La Diputación de Córdoba nos pedía a C.T.A. colaboración para reclutar jornaleros y jornaleras, puesto que necesitan 2.500, y no creían poder contar con esa mano de obra para afrontar la campaña.

Bastó que C.T.A. hiciera un llamamiento a la Clase Trabajadora y se pusieran a disposición dos teléfonos de C.T.A., para dar la información de cómo inscribirse, y en poco más de una semana se apuntarán más de 7.500 trabajadores/as para cubrir la campaña.

Y no es mérito de C.T.A., es mérito de la necesidad que muchos trabajadores tienen en el momento actual, por las necesidades que tienen las familias, que han perdido su puesto de trabajo o no han cobrado todavía los ERTES.

Púes dicho esto, en lugar de llamarnos para agradecernos la colaboración, que desde luego nuestra intención no es colaborar con la patronal, de echo criticamos cual era la perversión laboral de muchos patronos en el ajo.

En vez de agradecernos nuestra participación, nos amenaza el Sr. Amador Gálvez, Presidente de la Asociación de Productores del Ajo de España, con que va a tomar medidas legales contra nosotros.

Desde CTA le invitan a tomar lo que quiera, que otra vez le vamos a explicar que es lo que muchos patronos del ajo, y sus colaboradores sindicales, sobre todo U.G.T. ha hecho y los abusos que están permitiendo.

Más de 1,5 kilos de ajos por minuto

Para la recolección del ajo, según convenio provincial, hay dos fórmulas:

A jornal, que se ha tenido que actualizar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, en el boletín oficial de la provincia el 30 de abril de este año, porque lo que tenían firmado CC.OO. y U.G.T. estaba por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y que fija el jornal en 48,19 € en 6,5 horas.

A destajo, que es la que los patronos están implantando.

Hay que decir, que hace dos convenios cuando la caja de 20 kg estaba a punto de subir a 2,20 €, U.G.T. firmo en solitario su bajada a 1,60 €, a ¿cambio de qué?.

Si hacemos las cuentas con estos números la recolección y limpiado del ajo, el kg sale a 0,8 céntimos coste/salario, es decir, que en 6,5 horas a destajo sin parar para conseguir un salario de 48,19 € , una sola persona haciendo las labores de sacudir la tierra, cortar tallo y raíces tendría que tratar 603 kg de ajos en la jornada.

Es decir, más de 1,5 kilos de ajos por minuto. Esa productividad en un trabajador es imposible, por eso los trabajadores/as muy experimentados y con mucha habilidad, consiguen sueldos de 30 o 35€ el día, siendo esta la práctica que se está aplicando mayoritariamente.

El pallet lo están pagando a 39€, este tiene 18 cajas de 20 KG., es decir, 39€ 360 Kg. En el mercado el ajo de la campaña del 2019 se ha vendido a precios superiores a los 5 € el kilo. Pero los jornaleros y jornaleras deben de saber que si no llegan al Salario convenio 48,19 €/día, deben de exigir su aplicación y si no comunicarlo a C.T.A. para interponer las correspondientes denuncias. Como lo venimos haciendo todos los años.

Eso sí, que la Inspección Provincial de Trabajo no consigue comprobar en la mayoría de casos estos hechos. No porque no existan, sino por miopía, pongamos un ejemplo;

Asistimos con cinco trabajadoras de los almacenes a la inspección, cosa que no le gustó nada a la Inspectora, para dar testimonio y aun así la Inspectora seguía diciendo que no podía hacer nada, abusos como de tener a las trabajadoras trabajando 10 horas sin agua. Después pusimos la denuncia por escrito con la firma como testigo de las trabajadoras y todavía estamos esperando.

Ya nos dirán la predisposición que tiene la Inspección Provincial de Córdoba para perseguir las condiciones de abuso laboral que existen en el campo cordobés.

A la rebusca

Continuó CTA señalando como las grandes superficies comerciales de Córdoba, la más fuertes, le compra el ajo a una explotación cordobesa, pero en esa explotación, el ajo lo recogen dicen de la rebusca, es decir, que los propietarios dejan entrar a recolectar a tajo hecho, y después le compran el ajo a los jornalero/as, al precio que al final estipulan ellos, y cada dos o tres días le apuntan un día de alta en la Seguridad Social, a eso le llaman rebusca.

Pero esto la Inspección tras múltiples denuncias, que hemos hecho no lo ha podido comprobar. La Inspección de Trabajo, depende del Ministerio de Trabajo en manos de PODEMOS a ver si hace la depuración disciplinaria en cuanto a situaciones de este tipo con la Inspección de Trabajo, que nos consta que es bastante generalizada en todo el Estado Español, señala en el comunicado CTA.

También hemos denunciado muchos de estos hechos ante la fiscalía y otra igual, en ningún caso esta fiscalía ha visto delito en contra de los derechos de los trabajadores, ni fraude a la Seguridad Social en las denuncias que hemos presentado.

A ver si el Gobierno de PEDRO SANCHEZ pone al frente de la fiscalía a alguien que se preocupe de dar instrucciones sobre estos delitos. A ver si los trabajadores vemos de verdad la diferencia con las políticas de RAJOY, señaló CTA

Convenio agrícola entre amigos

Para terminar CTA señaló que el año que viene se negocia convenio del campo, lo negociaran los que tienen representación que la sacan en cuatro fincas productoras respaldados por los señoritos, para que así sean bien elegidos, los que tienen que ser.

Pero hay más de 80.000 jornaleros/as en la provincia de Córdoba que no los representa nadie, porque no tienen elecciones sindicales, y entre los cuales C.T.A. tiene una gran implantación. No nos dejarán estar en la mal llamada mesa de negociación, y que nosotros llamamos de confirmación.

Pero si los jornaleros y jornaleras y los almacenes y fábricas de envasado queremos estar representados en la negociación del convenio y defender nuestros derechos, tendremos que ir pensando en hacer una huelga a nivel provincial