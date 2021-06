Firma contra los indultos de Sánchez

compártelo en

EL Partido Popular lanza una campaña de recogida de firmas contra los indultos de Sánchez a los condenados por sedición, ya que según el diputado nacional del Partido Popular de Córdoba Andrés Lorite, los indultos que Pedro Sánchez pretende dar a los independentistas son el pegamento de su Gobierno Frankenstein, es una rendición al chantaje secesionista a cambio de permanecer dos años más en La Moncloa.

Lorite ha recordado que los políticos presos “son delincuentes” que fueron condenados por delitos de malversación y sedición por organizar un referéndum ilegal y por proclamar la República Independiente de Cataluña, “hechos muy graves que atentan contra el orden constitucional de España y contra todos los españoles”.

Para el diputado popular el Gobierno no debe, bajo ningún concepto, asumir la rendición y claudicar al chantaje de los indultos. “Ahora que están muy de moda los peajes que quiere imponer el Gobierno de Sánchez, esto es otro peaje, el más caro, el que arrodilla al Estado de Derecho ante el separatismo y el independentismo”, dice.

El Partido Popular, comenta Lorite, va a dar la batalla en el ámbito parlamentario “donde ya hemos pedido la comparecencia del Presidente del Gobierno”; en el ámbito judicial “donde recurriremos esa decisión irregular del Gobierno a favor de los delincuentes”, y en la calle con la sociedad civil “donde vamos a iniciar desde ya una recogida de firmas en todas las comunidades autónomas, en todas las provincia y por supuesto en Córdoba, donde estaremos en la calle junto a los cordobeses este jueves 3 de junio”, además de participar en la manifestación que han convocado en la Plaza de Colón de Madrid el 13 de junio.

Para el diputado cordobés “no merecemos un Gobierno que nos miente, que quiere reformar el Código Penal para hacer un traje a medida de Pedro Sánchez; ya está bien de utilizar al Estado para sus intereses políticos”. “La palabra la tiene la calle para pedir a Sánchez que rectifique”, dice.

Así mismo, Lorite ha recordado que como ayer se cumplió 3 años de la “injusta” moción de censura “basada en falsedades y mentiras” contra el Gobierno de Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y el balance que podemos hacer en este tiempo es de retroceso en materia económica y social.

“Decía Rajoy en su discurso de despedida que se iba satisfecho porque dejaba una España mejor que la que encontró y los datos lo corroboran; Sánchez no puede decir lo mismo: 6 millones de personas que quieren trabajar no lo pueden hacer, 1´2 millones de hogares tienen a todos su miembros en paro, 2 millones de personas están en las colas del hambre mientras que hay una subida masiva de 15 impuestos, las ayudas a pymes no llegan pero suben las cuotas a los autónomos”, comenta.

En otro orden de cosas, Andrés Lorite ha querido mostrar su profundo rechazo y condena a la agresión sufrida por el compañero del PP de Álava Iñaki García Calvo “solo por ser del Partido Popular”. Resulta intolerable que la formación política heredera de ETA (Bildu) se ausentara de la declaración de condena de esos hechos, y es dramático que Pedro Sánchez se siga apoyando en estos socios para mantenerse en el poder, concluye el diputado.

Firma contra los indultos de Sánchez a los condenados por sedición