El milagro del pozo del pescado de Tucumán de San Francisco Solano

Hoy contamos con el relato del milagro del pozo del pescado de Tucumán de San Francisco Solano, gracias al inestimable Carlos Nestor Gómez, Guía y Técnico superior en Turismo e investigador de las huellas dejadas por Solano en nuestra querida hermana tierra de América.

Hola Montilla. Buenos y Bendecidos días en día de nuestro Santo.(hay quienes en Tucumán se Festeja el 14 y hay quienes el 24 de julio )

Hoy 14 de julio el día de nuestro Santo, San Francisco Solano, aquí en estas benditas tierras del Tucumán por donde pasara en 1590. Lo recordamos con mucho cariño y devoción y en este primer encuentro quiero hacer referencia de uno de los tantos milagros que hiciera en estas tierras y lugar donde nos reunimos todos los 14 de julio algunos y los 24 otros para recordarlo.

Cuenta la historia que San Francisco Solano venía desde el alto Perú enviado por Santo Torivio de Mogrovejo a recorrer la gran provincia franciscana del Tucumán, una vasta región al norte de lo que hoy es la República Argentina.

Se cuenta que un día de verano,(aquí desde diciembre a febrero ) , había una larga sequía, las lluvias no llegaban, la tierra se partía de tanto como en los desiertos, mientas los animales morían o migraban a tierras altas en busca del agua, ya no había que cazar para comer, ni agua que beber, todo seco, todo muerto……..

De pronto, a lo lejos se escuchó una rara melodía , los nativos embelesados, perplejos, no sabían que pasaba, hasta que por un sendero vieron la silueta de un hombre vestido con habito marrón y con un extraño instrumento entre sus manos, lejos de asustarse, les dio curiosidad y se fueron acercando poco a poco, atraídos por música tan bella, Francisco Solano comenzó a cantar con su voz de ángel.

De pronto, se vio rodeado de una multitud de curiosos nativos que lo contemplaban como a alguien bajado del mismo cielo. En un momento el canto y la música dejo de sonar y Solano habló, pero no hablo en español , sino en la lengua nativa, todos quedaron impresionados.

Aquel hombre los entendía y así fue como le contaron con amargura y tristeza, padrecito, padrecito, aquí el agua no llega, no hay lluvias, las plantas se mueren, los animales ya no están, el hambre y la sed está matando el pueblo, no sabemos que hacer .

Dicen que Solano se levantó, acaricio la cabeza de un niño, contemplo a una madre que en sus brazos llevaba a un recién nacido, en medio de tanto espanto y dolor, agarro su bastón compañero de caminos y lo hundió en la tierra, pronunciando palabras que nadie entendía, con la cabeza levantada y sus ojos al cielo, (seguro rezaba pidiendo a Dios) , mientas la vara se hundía en el suelo y de pronto, el agua broto mojando sus pies y bañando el terreno.

Atónitos los nativos no entendía lo que estaba sucediendo y una boca de vertiente cada vez mas grande se habría en el suelo. Dejaron salir agua pura y cristalina, mientras la ondonada del lugar no tardo en llenarse como una pequeña laguna a la que el tiempo llamaría el pozo.

No conforme con esto, ante la mirada atónita, se veía del charco saltar peces en el agua, una vez más el milagro había sido consumado y Dios utilizo las manos del Santo para hacerlo, cumpliendo con aquel mandato bíblico: Dad de beber al Sediento , y Dad de comer al hambriento , todo lo que hagas por uno de los más pequeños de mis hijos , por mi lo estás haciendo.

Hoy a 430 años , indefectiblemente se dan cita en este lugar , todos los fieles que recuerdan el paso del Santo por estas tierras, el pozo del pescado llamado así por aquel milagro cuyo manantial nunca a dejado de brotar agua cristalina y pura hasta la fecha

“San Francisco Solano no desampares a tu gente, Hoy en tu día hemos venido a verte , porque nunca te borraras de nuestras mentes”

Con esta frase la tradición se ha manifestado, año a año, de abuelo a padre y de padre a hijo a través de los siglos.

Bendita Montilla, lugar de tu nacimiento , benditos tus padres y bendito sea Dios por dejarte pasar por mi pueblo.

Muchas Felicidades en Tu día, Mi Santo del violín; Mi santo de la alegría; Mi Santo Misionero

Saludos y abrazos desde Tucumán, Argentina

Carlos Nestor Gómez, Guía y Técnico superior en Turismo e investigador de las huellas dejadas por San Francisco Solano en América