Donde y como se ha de llevar las mascarillas a partir de mañana

El Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un Real Decreto-ley, la flexibilización del uso de la mascarilla en espacios exteriores. A partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, y con carácter general, dejará de ser obligatoria la utilización de las mascarillas en espacios al aire libre, siempre y cuando se pueda mantener una distancia mínima de, al menos, un metro y medio entre personas no convivientes o grupos de personas convivientes

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha argumentado que todos los indicadores relacionados con la pandemia están evolucionando de manera favorable, así como la campaña de vacunación, con quince millones de españoles vacunados con la pauta completa, el 32% de la población, y el 50% con al menos con una dosis.

Uso flexible y uso obligatorio

Carolina Darias ha concretado que no será obligatorio llevar mascarilla al aire libre cuando se mantenga una distancia interpersonal de metro y medio, salvo que se vaya con convivientes: «Sabemos que es una distancia en donde hay no hay interacción en la propagación del virus y, por tanto, no hay riesgo».

Sí será obligatoria en espacios abiertos con aglomeración de personas o cerrados. La ministra ha puesto como ejemplo bibliotecas, farmacias, supermercados o medios de transporte público: aéreo y marítimo, autobús ferrocarril y teleférico. También lo será en el transporte privado de viajeros, como turismos, si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio.

En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, la ministra ha puntualizado que no será necesario el uso de mascarillas cuando los pasajeros se encuentren dentro de su camarote o en la cubierta si mantienen una distancia de metro y medio.

La mascarilla será obligatoria en los eventos multitudinarios al aire libre, como los conciertos, cuando el público esté de pie o sentado a una distancia inferior a metro y medio.

Los residentes en centros de mayores o en centros de atención a personas con diversidad funcional con una cobertura de vacunación superior al 80% no tendrán que llevar mascarillas, pero sí las personas que trabajan allí y los visitantes.