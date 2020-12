Delinquir en Montilla puede salir gratis, según donde

compártelo en

Delinquir en Montilla te puede salir gratis a tenor de la información presentada por los sindicatos de la Policía Local, en la que denuncian la falta de acción política en según que zonas en detrimento de otras

Los Sindicatos CCOO y USPLM, en representación de la plantilla de Policía Local de Montilla, y tras reunión de plantilla han solicitado al Equipo de Gobierno, el estado de tramitación de aquellas actas e infracciones denunciadas en el período 2016-2020 por Agentes de Policía Local y de Guardia Civil, cuya competencia sancionadora corresponde al Ayuntamiento de Montilla según la legislación vigente.

Las infracciones a las que se hace referencia son las relativas a:

Infracciones a Ordenanzas Municipales Ordenanza Municipal de Tenencia de animales Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria Ordenanza Municipal de venta ambulante

Infracciones a la Ley 7/2006 sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. Exceso de horarios Venta de bebidas fuera de establecimiento Consumo de bebidas en vía pública



Según los representantes sindicales, se desconoce el trámite y presunta resolución de cientos de infracciones por incumplimientos a la legislación antes mencionada y remitidas a correspondiente órgano competente municipal.

Hay que tener muy en cuenta que dichas infracciones suelen tener unos plazos de prescripción de entre 3 meses y 2 años dependiendo del tipo de infracción y de la norma incumplida.

Dichas infracciones son denunciadas por Agentes de Policía Local o Guardia Civil por requerimientos de quejas vecinales en distintos puntos de la localidad, tales como Plaza de los Salesianos, Parque Párroco Antonio Gómez, zona del Castillo y Cuesta del Silencio, y otras zonas.

Las mismas fuentes manifiestan que vienen observando la reincidencia de conductas incívicas tales como consumo de bebidas en vía pública (conocido como botellón), exceso de horario de establecimientos públicos, infracciones a Ordenanzas Municipales tales como realizar necesidades fisiológicas en vía pública, infracciones a tenencia de animales domésticos y animales potencialmente peligrosos, etc y que no tienen consecuencia alguna para el infractor al no estar presuntamente tramitándose ninguna de las denuncias formuladas por los Agentes, creándose una situación de impunidad de los infractores, así como de descrédito de la tarea policial que la mayoría de las veces viene dada por quejas ciudadanas repetitivas sobre dichas conductas.