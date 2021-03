Campaña para sensibilizar contra el absentismo escolar en Montilla

compártelo en

El Ayuntamiento de Montilla, a través de sus delegaciones de Servicios Sociales y Educación, ha puesto en marcha una campaña trabajar en la prevención ante el absentismo escolar, el cual no solo implica a los centros educativos, sino que ha de tratarse en el seno de toda la comunidad para la erradicación de todos aquellos factores que pueden inducir a no asistir a clase.

En este sentido, la propuesta nace con dos objetivos principales, como son apoyar, implicar y concienciar a las familias del alumnado en el proceso educativo, así como promover las actuaciones coordinadas con todas las instituciones implicadas y los agentes sociales, para modificar las situaciones que generan el absentismo escolar. Así, la Junta de Andalucía ha establecido un protocolo, que profundiza en la coordinación del trabajo y la colaboración entre educación y entidades locales, no solo en el momento de la aparición del problema, sino también en su prevención, evaluación y mejora de los procedimientos de actuación para su abordaje.

Lola Casado, concejala de Servicios Sociales, subraya que “a nivel local, existen dos órganos en los que se trabaja en esa prevención y seguimiento, que son el Equipo Técnico de Absentismo Escolar y la Comisión Municipal de Absentismo”, y “desde el Ayuntamiento ponemos en marcha una campaña, que está financiada por la Junta de Andalucía a través del Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar para el curso 2020-21, y cuyos objetivos principales son enfatizar en todos los aspectos positivos que aporta una asistencia continuada y regular al centro educativo, y acompañar y proporcionar a menores y familias los recursos y apoyos necesarios, desde los diferentes ámbitos, para una escolarización satisfactoria”.

“La campaña de prevención va a tener un formato audiovisual, para la que se ha diseñado un video que se difundirá a través de las redes sociales, en centros educativos y AMPAS, y en el que se han introducido elementos que resultarán atractivos con el objetivo de provocar un mayor calado del mensaje”, puntualiza la edil.

Por su parte, Lola Gil, concejala de Educación, afirma que “trabajamos tanto en resolución de casos que se dan, como en la prevención”, detallando que “en Montilla no hay una incidencia que nos haga saltar alarmas, aunque solamente con que haya un alumno o una alumna pues nos preocupa pues la asistencia a clase es obligatoria hasta los 18 años, y al menor que no se le están poniendo los medios para tener una asistencia regular a un centro educativo, se le está privando de unos derechos constitucionales que tiene. Ahora mismo hay once casos de expedientes de absentismo abiertos en los centros educativos”.

El Equipo Técnico de Absentismo Escolar está integrado por representantes de los centros educativos, Policía Local, Servicios Sociales y entidades del tercer sector que, desde una perspectiva técnica e integral, ponen en marcha acciones para prevenir el absentismo de manera individualizada.

Por otro lado, la Comisión Municipal de Absentismo Escolar es otro órgano de participación, en la que se planifican, coordinan y evalúan las actuaciones realizadas por el Equipo Técnico de Absentismo Escolar. Esta Comisión está formada por los delegados/as del área de Educación del Ayuntamiento, directores/as de los centros educativos, la directora de los Servicios Sociales, responsables de las entidades del tercer sector, el Jefe de la Policía Local, el responsable del equipo de orientación educativa en absentismo y la inspección educativa.